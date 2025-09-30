المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة قوية لتوتنهام.. سولانكي يخضع لعملية جراحية بسبب الإصابة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:26 ص 30/09/2025
سولانكي - توتنهام

دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام

كشف توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن خضوع مهاجمه دومينيك سولانكي، لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

وتفاقمت أزمات توتنهام، بعدما تأكد غياب سولانكي لفترة عن الملاعب، بالإضافة لاستمرار غياب المهاجم الآخر راندال كولو مواني بسبب إصابة في الساق، مما يعني تواجد مهاجم وحيد، هو البرازيلي ريتشارليسون.

وقال توماس فرانك في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا: "حان الوقت لإجراء سولانكي لعملية جراحية بسيطة".

وتابع: "سنعرف المزيد عن المدة الزمنية لغيابه بعد فترة التوقف الدولي، لكنني لا أتوقع أن تكون فترة طويلة".

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن سولانكي تعرض للإصابة في المباراة الودية ضد ريدينج قبل بداية الموسم، مما أدى لغيابه عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الماضية.

وأشارت إلى أنه عاد للتواجد على مقاعد البدلاء في 3 مواجهات فقط، لكنه لم يشارك في أي لقاء بصفة أساسية، ولم يلعب منذ أكثر من شهر، بسبب إصابة في الكاحل.

وأضافت أن توتنهام حاول علاج مشكلة اللاعب الإنجليزي بالراحة والحقن، لكن هذا لم يُجدِ نفعًا.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
توتنهام سولانكي توماس فرانك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg