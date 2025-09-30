كشف توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن خضوع مهاجمه دومينيك سولانكي، لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

وتفاقمت أزمات توتنهام، بعدما تأكد غياب سولانكي لفترة عن الملاعب، بالإضافة لاستمرار غياب المهاجم الآخر راندال كولو مواني بسبب إصابة في الساق، مما يعني تواجد مهاجم وحيد، هو البرازيلي ريتشارليسون.

وقال توماس فرانك في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا: "حان الوقت لإجراء سولانكي لعملية جراحية بسيطة".

وتابع: "سنعرف المزيد عن المدة الزمنية لغيابه بعد فترة التوقف الدولي، لكنني لا أتوقع أن تكون فترة طويلة".

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن سولانكي تعرض للإصابة في المباراة الودية ضد ريدينج قبل بداية الموسم، مما أدى لغيابه عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الماضية.

وأشارت إلى أنه عاد للتواجد على مقاعد البدلاء في 3 مواجهات فقط، لكنه لم يشارك في أي لقاء بصفة أساسية، ولم يلعب منذ أكثر من شهر، بسبب إصابة في الكاحل.

وأضافت أن توتنهام حاول علاج مشكلة اللاعب الإنجليزي بالراحة والحقن، لكن هذا لم يُجدِ نفعًا.