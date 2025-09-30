المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة كايرات ضد ريال مدريد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:29 ص 30/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يستعد ريال مدريد الإسباني لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بخوض مواجهة استثنائية ضد كايرات ألماتي الكازاخستاني.

وخاض ريال مدريد أطول رحلة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بمسافة بلغت قرابة 11 ألف كم، ليحيل ضيفا على كايرات، الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي ريال مدريد مع كايرات في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في "تشامبيونزليج"، علما بأن الجولة الأولى شهدت انتصار الفريق الملكي 2-1 على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وخسارة ألماتي 1-4 ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي.

موعد مباراة كايرات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة كايرات ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، على ملعب ألماتي المركزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة كايرات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة كايرات ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كايرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg