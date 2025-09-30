يستعد ريال مدريد الإسباني لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بخوض مواجهة استثنائية ضد كايرات ألماتي الكازاخستاني.

وخاض ريال مدريد أطول رحلة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بمسافة بلغت قرابة 11 ألف كم، ليحيل ضيفا على كايرات، الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي ريال مدريد مع كايرات في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في "تشامبيونزليج"، علما بأن الجولة الأولى شهدت انتصار الفريق الملكي 2-1 على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وخسارة ألماتي 1-4 ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي.

موعد مباراة كايرات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة كايرات ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، على ملعب ألماتي المركزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة كايرات ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة كايرات ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

