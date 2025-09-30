المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة جالاتا سراي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:58 ص 30/09/2025
صلاح

محمد صلاح مع ليفربول

يستأنف ليفربول الإنجليزي مشواره في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج الأرض أمام جالاتا سراي التركي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتا سراي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ويسعى بطل إنجلترا لمواصلة الانتصارات بعد فوزه المثير 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى.

بينما يتطلع جالاتا سراي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، بعد خسارته أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-5.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال، وشهد وجود محمد صلاح أساسيا بفريق المدرب أرني سلوت.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة جالاتا سراي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك.

جدول مباريات اليوم 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg