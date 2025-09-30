يستأنف ليفربول الإنجليزي مشواره في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج الأرض أمام جالاتا سراي التركي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتا سراي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ويسعى بطل إنجلترا لمواصلة الانتصارات بعد فوزه المثير 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى.

بينما يتطلع جالاتا سراي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، بعد خسارته أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-5.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال، وشهد وجود محمد صلاح أساسيا بفريق المدرب أرني سلوت.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة جالاتا سراي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك.

جدول مباريات اليوم