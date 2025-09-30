يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وبعد إقامة الجولة الأولى في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، تقام مباريات الجولة الثانية على مدار يومي الثلاثاء 30 سبتمبر والأربعاء 1 أكتوبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أتالانتا الإيطالي × كلوب بروج البلجيكي - 7:45 مساء

كايرات ألماتي الكازاخي × ريال مدريد الإسباني - 7:45 مساء

أتلتيكو مدريد الإسباني × آينتراخت فرانكفورت الألماني - 10 مساء

بودو جليمت النرويجي × توتنهام الإنجليزي - 10 مساء

تشيلسي الإنجليزي × بنفيكا البرتغالي - 10 مساء

جالاتا سراي التركي × ليفربول الإنجليزي - 10 مساء

إنتر ميلان الإيطالي × سلافيا براج التشيكي - 10 مساء

مارسيليا الفرنسي × أياكس أمستردام الهولندي - 10 مساء

بافوس القبرصي × بايرن ميونخ الألماني - 10 مساء

الأربعاء 1 أكتوبر 2025

كاراباخ الأذربيجاني × كوبنهاجن الدنماركي - 7:45 مساء

رويال يونيون البلجيكي × نيوكاسل الإنجليزي - 7:45 مساء

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10 مساء

موناكو الفرنسي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 مساء

بروسيا دورتموند الألماني × أتلتيك بلباو الإسباني - 10 مساء

فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10 مساء

أرسنال الإنجليزي × أولمبياكوس اليوناني - 10 مساء

باير ليفركوزن الألماني × أيندهوفن الهولندي - 10 مساء

نابولي الإيطالي × سبورتنج لشبونة البرتغالي - 10 مساء

جدول مباريات اليوم