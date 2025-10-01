يفتقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جناحه خفيتشا كفاراتسخيليا في المباراة المرتقبة ضد برشلونة الإسباني، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتقرر استبدال كفاراتسخيليا بين شوطي مباراة سان جيرمان ضد أوكسير، يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

في المقابل، انضم فيتينيا وجواو نيفيز لقائمة سان جيرمان للمباراة، التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وكان فيتينيا خرج في وقت متأخر من الشوط الأول ضد أوكسير، في حين غاب لاعب الوسط نيفيش عن آخر مباراتين بالدوري الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ.

بينما ظل القائد ماركينيوس غائبا بسبب مشكلة في عضلة الفخذ.

ولا يزال عثمان ديمبيلي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية مؤخرا، والمهاجم ديزيريه دويه يتعافيان من إصابة تعرضا لها خلال مشاركتهما مع منتخب فرنسا هذا الشهر.

وتأتي تلك الغيابات لتضعف الخط الهجومي لسان جيرمان (حامل اللقب) قبل المباراة الهامة، التي تجرى على ملعب برشلونة.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه، ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، إيليا زبارني، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز، باتشو، كوينتين نجانتو.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، لي كانج إن، وارين زائير إيمري، جواو نيفيز، ماتياس جانييل، ريناتو مارين.

خط الهجوم: جونزالو راموس، برادلي باركولا، سيني مايولو، إبراهيم مباي.

جدول مباريات اليوم