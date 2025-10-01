المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

بيدري: مركزي في ترتيب الكرة الذهبية ليس مهما.. وأستمتع بمشاهدة ثلاثي باريس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:24 م 30/09/2025
بيدري

بيدري

أكد الإسباني بيدري، نجم برشلونة، أن شعوره بالتقدير في فريقه أهم بالنسبة له من الحصول على مركز متقدم في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

بيدري حصل على المركز الـ11 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.

وقال بيدري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: "أشعر بالتقدير في النادي وفي المنتخب الإسباني، إنه الشيء الأكثر أهمية، أشعر أنني لاعب مهم من حيث صناعة اللعب، وأن المهاجمين لديهم فرص للتسجيل".

وأضاف: "أشعر بالعاطفة التي يمنحني إياها المشجعون يوما بعد يوم، هذا هو الشيء الأكثر جمالا بالنسبة لي".

وأوضح نجم برشلونة أنه يشعر بالسعادة بعدما مدحته أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الحائزة على الكرة الذهبية 2025، وبول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، على هامش حفل "بالون دور".

وعن مواجهة باريس قال: "إن لم تكن مواجهة برشلونة مع باريس هي الأفضل، فهي من بين الأفضل، سان جيرمان من الفرق التي أثبتت جدارتها، وأصبح من بين الأفضل في العالم، ستكون مباراة رائعة يستمتع بها الجميع".

وشدد لاعب الوسط الإسباني على أنه يتابع مباريات باريس، ويعرف جيدا الثلاثي الذي يُشكل عادة خط الوسط في الفريق العاصمي، المكون من فابيان رويز وجواو نيفيز وفيتينيا.

واختتم بيدري تصريحاته بقوله: "أستمتع بمشاهدة كرة القدم، وأحب الجلوس على الأريكة مع عائلتي لمشاهدة المباريات، وأرى أن لويس إنريكي (مدرب باريس) شجاع ويُحب الاستحواذ على الكرة".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

