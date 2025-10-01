أكد الإسباني بيدري، نجم برشلونة، أن شعوره بالتقدير في فريقه أهم بالنسبة له من الحصول على مركز متقدم في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

بيدري حصل على المركز الـ11 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.

وقال بيدري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: "أشعر بالتقدير في النادي وفي المنتخب الإسباني، إنه الشيء الأكثر أهمية، أشعر أنني لاعب مهم من حيث صناعة اللعب، وأن المهاجمين لديهم فرص للتسجيل".

وأضاف: "أشعر بالعاطفة التي يمنحني إياها المشجعون يوما بعد يوم، هذا هو الشيء الأكثر جمالا بالنسبة لي".

وأوضح نجم برشلونة أنه يشعر بالسعادة بعدما مدحته أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الحائزة على الكرة الذهبية 2025، وبول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، على هامش حفل "بالون دور".

وعن مواجهة باريس قال: "إن لم تكن مواجهة برشلونة مع باريس هي الأفضل، فهي من بين الأفضل، سان جيرمان من الفرق التي أثبتت جدارتها، وأصبح من بين الأفضل في العالم، ستكون مباراة رائعة يستمتع بها الجميع".

وشدد لاعب الوسط الإسباني على أنه يتابع مباريات باريس، ويعرف جيدا الثلاثي الذي يُشكل عادة خط الوسط في الفريق العاصمي، المكون من فابيان رويز وجواو نيفيز وفيتينيا.

واختتم بيدري تصريحاته بقوله: "أستمتع بمشاهدة كرة القدم، وأحب الجلوس على الأريكة مع عائلتي لمشاهدة المباريات، وأرى أن لويس إنريكي (مدرب باريس) شجاع ويُحب الاستحواذ على الكرة".

