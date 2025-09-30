تحدث المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي، بشأن غضب اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من استبداله خلال لقاء ميلان، متطرقًا كذلك إلى المباراة المقبلة أمام سبورتينج لشبونة.

ويستقبل نابولي على أرضه في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، سبورتينج لشبونة، في مباراة تجمع بينهما مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر كونتي

وقال كونتي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "من الطبيعي أن تزداد الإصابات في صفوف الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية لأنك تلعب مباريات أكثر، وهذا يضع اللاعبين تحت ضغط، لكنه يظل جزءًا من اللعبة، وعلينا التأقلم معه".

وعن كواليس غضب دي بروين من استبداله في مباراة الخسارة (2-1) أمام ميلان، أضاف: "لا أحب الحديث عن الأفراد، وموضوع دي بروين انتهى.. هو لاعب يجب دعمه ونعرف ما يمكن أن يقدمه، وإذا كان الفريق جيدًا فهو جيد وإذا عانى الفريق فهو يعاني أيضًا".

وواصل تصريحاته: "سبورتينج لشبونة فريق كبير، دائمًا ما ينافس على الألقاب المحلية مع بورتو وبنفيكا".

قبل أن يختتم: "الخسارة أمام مانشستر سيتي كانت بسبب طرد دي لورينزو، وعلينا أن نكون أكثر حذرًا في المباريات المقبلة".