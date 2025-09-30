المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبرزهم ديمبيلي.. 4 لاعبين في مستشفى باريس سان جيرمان قبل لقاء برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:33 م 30/09/2025
ديمبيلي

عثمان ديمبيلي يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

تضم مستشفى نادي باريس سان جيرمان 4 لاعبين، أبرزهم الفرنسي عثمان ديمبيلي قبل اللقاء المرتقب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

مستشفى باريس سان جيرمان قبل لقاء برشلونة

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي، القائمة الرسمية، التي يخوض بها باريس سان جيرمان مباراته المرتقبة ضد برشلونة.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة عودة عدد من اللاعبين المصابين، يتقدمهم الثنائي البرتغالي فيتينيا وجواو نيفيز.

رغم ذلك، تضم مستشفى باريس سان جيرمان 4 لاعبين قبل لقاء برشلونة، على النحو الآتي..

- عثمان ديمبيلي: أصيب مع منتخب فرنسا في معسكر سبتمبر

- ديزيري دوي: أصيب كذلك مع المنتخب الفرنسي مثل ديمبيلي

- خفيتشا كفاراتسخيليا: يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها أمام أوكسير

- ماركينيوس: يعاني أيضًا من إصابة في الفخذ تعرض لها أمام مارسيليا

يشار إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان حققا الفوز في افتتاحية مبارياتهما في دوري أبطال أوروبا على حساب نيوكاسل وأتالانتا على الترتيب.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

