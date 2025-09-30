المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.. صلاح بين بدلاء ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:22 م 30/09/2025
صلاح

صلاح - لاعب ليفربول

يجلس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء نادي ليفربول أمام جالاتا سراي، مساء اليوم الثلاثاء، ما يحدث للمرة الخامسة فقط في مسيرته في منافسات دوري أبطال أوروبا منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد عام 2017.

ويحل ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

صلاح بين بدلاء ليفربول

اختار المدرب الهولندي آرني سلوت إجراء عدد من التغييرات في تشكيل ليفربول ضد جالاتا سراي.

وترك سلوت عددًا من اللاعبين الأساسيين في ليفربول على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي، أبرزهم صلاح وإيزاك وماك أليستر.

ولم يفسر سلوت سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء، لكنه -على الأرجح- فضل إراحته في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

المرة الخامسة

شارك صلاح في 74 مباراة مع ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا منذ وصوله في 2017.

وظهر صلاح احتياطيًا في قائمة ليفربول في مباريات دوري أبطال أوروبا 4 مرات سابقة فقط، جميعها في عهد يورجن كلوب، كالتالي..

- ليفربول (0-0) بورتو في إياب ثمن نهائي 2017-2018: شارك لمدة 16 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع

- ليفربول (2-0) ميتيلاند في مجموعات 2020-2021: سجل بعد أن شارك لمدة 30 دقيقة

- ليفربول (3-3) بنفيكا في إياب ربع نهائي 2021-2022: شارك لمدة 33 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع

- ليفربول (7-1) رينجرز في مجموعات 2022-2023: سجل هاتريك بعد أن شارك لمدة 22 دقيقة

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول

