كشف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي بنفيكا، أنه تلقى رسالة خاصة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد إعلان عودته إلى الفريق البرتغالي مجددًا

ويعرف مورينيو وبيريز بعضهما البعض جيدًا، منذ 15 عامًا، عندما تولى المدرب البرتغالي قيادة ريال مدريد في 2010، قبل أن يغادر ملعب سانتياجو برنابيو في 2013.

رسالة رئيس ريال مدريد لمورينيو

عاد مورينيو إلى بنفيكا، النادي الذي بدأ فيه مسيرته التدريبية مع كرة القدم قبل 25 عامًا.

وذكر مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب خسارة فريقه (1-0) أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، أنه تلقى رسالة خاصة من بيريز بعد تعيينه مدربًا لبنفيكا.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، قال مورينيو: "كنت هادئًا في منزلي بعد الرحيل عن فنربخشة، ولم أفكر في المستقبل أبدًا ثم تلقيت عرضًا من بنفيكا، ووافقت لأنه بنفيكا".

وأضاف: "بيريز أرسل لي رسالة، وقال لي إنه سعيد جدًا لأنني عدت إلى نادٍ من مستواي".

وعلق الأرجنتيني خورخي فالدانو الذي كان يعمل في منصب المدير العام لريال مدريد في فترة مورينيو، على رسالة بيريز، بقوله: "كان يبعث له رسائل أكثر مما يرسله لي".

وشدد فالدانو على العلاقة الطيبة التي جمعت مورينيو وبيريز في ريال مدريد، رغم طريقة رحيل المدرب البرتغالي في 2013.