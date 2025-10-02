المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"البطل يعاقب برشلونة المنهك".. الصحافة الإسبانية تفتح النار على برشلونة ولامين يامال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:56 م 02/10/2025
برشلونة

الصحف الإسبانية تحاسب برشلونة

تعرض نادي برشلونة لهزيمة موجعة بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان في مباراة أقيمت مساء أمس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الإسبانية صباح اليوم.

الخسارة، التي جاءت على يد فريق باريسي منهك ويفتقد لعدد من نجومه الأساسيين، كشفت عن فجوة واضحة في الأداء بين الفريقين، وأعادت برشلونة إلى أرض الواقع بعد آمال كبيرة بتحقيق الفوز.

صحافة كتالونيا.. درس كروي قاسٍ

لم تتردد الصحف الكتالونية في تسليط الضوء على الهزيمة وتحليل أسبابها.

صحيفة موندو ديبورتيفو وصفت المباراة بـ"درس كروي آخر" من باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن برشلونة "فقد الكرة والمباراة"، وأن الفريق الباريسي أظهر تفوقًا واضحًا في الشوط الثاني.

مبابي يحصد جائزة الأفضل في جولة دوري أبطال أوروبا

وأضافت: "حان الوقت لتصحيح المسار، فالفجوة بين الفريقين باتت جلية".

من جانبها، لخصت صحيفة سبورت الموقف بعبارة: "البطل يعاقب برشلونة المنهك بنهاية قاسية"، مؤكدة أن باريس سان جيرمان كان الأكثر سيطرة وحيوية.

مدريد تشتعل غضبًا وتستهدف لامين يامال

في العاصمة مدريد، كانت ردود الفعل أكثر حدة. وصفت صحيفة ماركا الهزيمة بـ"غير المتوقعة"، مشيرة إلى أن برشلونة بدأ المباراة بثقة زائدة بعد تقدمه المبكر، لكنه انهار أمام واقع دوري الأبطال القاسي.

وتساءلت الصحيفة: "ماذا كان سيحدث لو امتلك لويس إنريكي كامل نجومه مثل ديمبيلي؟"، في إشارة إلى غياب عدد من لاعبي باريس الأساسيين.

اللافت هو تركيز النقد في مدريد على النجم الشاب لامين يامال، الذي بدأ المباراة ببراعة لكنه اختفى تدريجيًا.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2025 من هنا

صحيفة AS وصفت أداءه بأنه "تراجع بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث بدا خرقاء وفاقدًا للأفكار"، مضيفة أن "الطريق لا يزال طويلًا أمامه للوصول إلى مستوى الكرة الذهبية".

كما هاجمه راديو ماركا قائلاً: "يامال ليس النجم الذي يظن نفسه بعد، وعليه تحسين مواجهاته الفردية". وامتد النقد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالحذر الزائد وعدم استغلال مهاراته.

برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لامين يامال لويس إنريكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

