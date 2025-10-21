موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فياريال

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة فياريال الإسباني.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على فياريال، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويغيب مرموش عن السيتي منذ تعرضه لإصابة في سبتمبر الماضي، ما يعني عدم مشاركته في أول جولتين من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعاد النجم المصري في المباراة الماضية لفريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعافيه من الإصابة، لكنه ظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء دون مشاركة، قبل أن ينضم لقائمة "السماوي" لمواجهة فياريال.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد فياريال، الذي شهد وجود مرموش بديلا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: جيانلويجي ودوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - روبن دياز - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - أوسكار بوب - برناردو سيلفا - تياني ريندرس.

خط الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

جدول مباريات اليوم