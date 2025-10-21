يستعد نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مواجهة الغد وهو يعاني من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات.

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ولا يعاني الريدز فقط هذا الموسم بل ما زال نجمه المصري محمد صلاح بعيدًا عن مستواه هو الآخر سواء على صعيد الأداء أو التهديف.

وغاب صلاح عن زيارة الشباك في آخر 5 مباريات بمختلف البطولات.

وخاض محمد صلاح 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

صلاح يبحث عن الهدف الـ250 مع ليفربول

ما زال محمد صلاح يبحث عن تسجيل هدفين حتى يصل إلى 250 هدفا مع ليفربول بجميع المسابقات.

ويمتلك النجم المصري 248 هدفا وهو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.

ويُمني صلاح النفس أن يكسر صيامه التهديفي أمام فرانكفورت من أجل قيادة ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات.

اقرأ أيضًا:

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم.. ظهور بيراميدز.. وصدامات قوية في دوري أبطال أوروبا