ابتسامة صلاح وسلوت.. لقطات من تدريبات ليفربول قبل رحلة فرانكفورت (صور)

واصل نادي ليفربول تدريباته قبل رحلة ألمانيا والتي سيواجه فيها آينتراخت فرانكفورت، غدًا الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الريدز مواجهة الغد وهو يعاني من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات وكان آخرها الخسارة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وحقق ليفربول وفرانكفورت فوزا وحيدا في دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي.

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وشهد مران الريدز في مركز أكسا للتدريب جزءًا من التمرين بكرة التنس بين مجموعة اللاعبين.

كما ظهر النجم المصري محمد صلاح مبتسمًا بجانب أرني سلوت.

رحلة البحث عن الهدف الـ250.. هل يكسر صلاح صيامه أمام فرانكفورت؟

ويتطلع صلاح لاستعادة مستواه من جديد بعد حالة من الإخفاق على مستوى الأداء والتهديف.

وغاب محمد صلاح عن زيارة الشباك في آخر 5 مباريات بمختلف البطولات.

تابع لقطات من تدريبات ليفربول من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى من هنا