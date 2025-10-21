المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

"كرة التنس وابتسامة صلاح".. لقطات من تدريب ليفربول قبل رحلة فرانكفورت (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:56 م 21/10/2025
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg

واصل نادي ليفربول تدريباته قبل رحلة ألمانيا والتي سيواجه فيها آينتراخت فرانكفورت، غدًا الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الريدز مواجهة الغد وهو يعاني من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات وكان آخرها الخسارة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وحقق ليفربول وفرانكفورت فوزا وحيدا في دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي.

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وشهد مران الريدز في مركز أكسا للتدريب جزءًا من التمرين بكرة التنس بين مجموعة اللاعبين.

كما ظهر النجم المصري محمد صلاح مبتسمًا بجانب أرني سلوت.

رحلة البحث عن الهدف الـ250.. هل يكسر صلاح صيامه أمام فرانكفورت؟

ويتطلع صلاح لاستعادة مستواه من جديد بعد حالة من الإخفاق على مستوى الأداء والتهديف.

وغاب محمد صلاح عن زيارة الشباك في آخر 5 مباريات بمختلف البطولات.

تابع لقطات من تدريبات ليفربول من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى من هنا

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح آينتراخت فرانكفورت ارني سلوت

