ألونسو: بيلينجهام يستحق أن يكون سعيدا في ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:06 ص 23/10/2025
بيلينجهام

بيلينجهام ينقذ ريال مدريد أمام يوفنتوس

امتدح المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، ما قدمه اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام ضد يوفنتوس، موضحًا أن صاحب الـ22 عامًا يستحق أن يكون سعيدًا.

ويدين ريال مدريد بالفضل في تفوقه على يوفنتوس إلى هدف جود بيلينجهام في الدقيقة 57.

تصريحات ألونسو بعد فوز ريال مدريد على يوفنتوس

وقال ألونسو في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كان بإمكان يوفنتوس أن يهزم ريال مدريد، ولكن نحن أيضًا كنا نستطيع، وفعلنا ذلك".

وأضاف: "بيلينجهام يستحق أن يكون سعيدًا، وكان يستحق أن يغادر المباراة سعيدًا.. أنا سعيد من أجل جميع اللاعبين، لكن من أجله بشكل خاص".

وذكر ألونسو أن راؤول أسينسيو يعاني من إصابة لا يمكنه الحديث عن تفاصيلها في الوقت الحالي، لكنه بدا متفائلًا.

وتابع بشأن المباراة المقبلة: "غدًا سنبدأ التحضير لمواجهة برشلونة بشكل جيد".

يشار إلى أن ريال مدريد حافظ على العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ3 انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا جود بيلينجهام تشابي ألونسو

