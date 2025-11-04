المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباراة ليفربول وريال مدريد.. الموعد والقناة الناقلة لقمة دوري أبطال أوروبا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:41 ص 04/11/2025
ليفربول ريال مدريد

ليفربول وريال مدريد

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة نهائي مبكر، تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول بملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان الريال قد جمع 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات ليقتسم صدارة ترتيب الدوري مع عدة أندية أخرى.

على جانب آخر يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

جدول مباريات اليوم 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

