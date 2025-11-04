أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به ضد سلافيا براج التشيكي في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل أرسنال ضيفًا هذا المساء على سلافيا براج في ملعب فورتونا أرينا.

تشكيل أرسنال ضد سلافيا براج

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، ميكيل ميرينو

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: تومي سيتفورد، كريستيان موسكيرا، بن وايت، إيبيريتشي إيزي، ريكاردو كالافيوري، لويس سكيلي، ماكس دوامان، تشارلز ساجو جونيور، روخاس فيدوروشينكو، هاريمان آنوس.

واختار أرتيتا الدفع باللاعب الإسباني ميكيل ميرينو في مركز المهاجم رقم 9 لتعويض خدمات المصاب السويدي فيكتور جيوكيريس.

وإلى جانب ميرينو، أجرى مدرب أرسنال 3 تغييرات أخرى على التشكيل أمام سلافيا براج، ليبدأ بهينكابي ونورجارد ونوانيري على حساب كل من كالافيوري وإيزي وزوبيميندي.

يشار إلى أن أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.