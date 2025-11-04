المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل أرسنال.. ميرينو مهاجما أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:44 م 04/11/2025
ميرينو

ميرينو أساسيا في تشكيل أرسنال

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به ضد سلافيا براج التشيكي في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل أرسنال ضيفًا هذا المساء على سلافيا براج في ملعب فورتونا أرينا.

تشكيل أرسنال ضد سلافيا براج

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، ميكيل ميرينو

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: تومي سيتفورد، كريستيان موسكيرا، بن وايت، إيبيريتشي إيزي، ريكاردو كالافيوري، لويس سكيلي، ماكس دوامان، تشارلز ساجو جونيور، روخاس فيدوروشينكو، هاريمان آنوس.

واختار أرتيتا الدفع باللاعب الإسباني ميكيل ميرينو في مركز المهاجم رقم 9 لتعويض خدمات المصاب السويدي فيكتور جيوكيريس.

وإلى جانب ميرينو، أجرى مدرب أرسنال 3 تغييرات أخرى على التشكيل أمام سلافيا براج، ليبدأ بهينكابي ونورجارد ونوانيري على حساب كل من كالافيوري وإيزي وزوبيميندي.

يشار إلى أن أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال دوري أبطال أوروبا ميكيل ميرينو

