المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لويس دياز يقود بايرن لانتصار مثير على باريس في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:02 ص 05/11/2025
بايرن

بايرن يفوز على باريس بفضل ثنائية دياز

حقق بايرن ميونيخ فوزًا مثيرًا على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

بايرن يحسم قمة الأبطال أمام باريس

جاء الفوز بفضل تألق النجم الكولومبي لويس دياز، الذي سجل ثنائية بايرن في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى فوز ثمين في العاصمة الفرنسية.

وسجل دياز الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة، ليصبح أسرع لاعب كولومبي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأسرع هدف في شباك باريس سان جيرمان منذ هدف روميلو لوكاكو مع مانشستر يونايتد في مارس 2019.

وعاد دياز ليضاعف النتيجة في الدقيقة 32 بعد استغلاله خطأً دفاعيًا فادحًا من ماركينيوس، مسددًا كرة قوية سكنت شباك باريس.

وفي المقابل، حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة، وتمكن جواو نيفيز من تقليص الفارق في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة على الطاير بعد عرضية من كانج لي إن، لكن تألق الحارس المخضرم مانويل نوير حافظ على تقدم بايرن حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما حصل لويس دياز على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول إثر تدخل على أشرف حكيمي الذي غادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع أرسنال، محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

للاطلاع على باقي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ لويس دياز بايرن ضد باريس سان جيرمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg