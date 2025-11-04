حقق بايرن ميونيخ فوزًا مثيرًا على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

بايرن يحسم قمة الأبطال أمام باريس

جاء الفوز بفضل تألق النجم الكولومبي لويس دياز، الذي سجل ثنائية بايرن في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى فوز ثمين في العاصمة الفرنسية.

وسجل دياز الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة، ليصبح أسرع لاعب كولومبي يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأسرع هدف في شباك باريس سان جيرمان منذ هدف روميلو لوكاكو مع مانشستر يونايتد في مارس 2019.

وعاد دياز ليضاعف النتيجة في الدقيقة 32 بعد استغلاله خطأً دفاعيًا فادحًا من ماركينيوس، مسددًا كرة قوية سكنت شباك باريس.

وفي المقابل، حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة، وتمكن جواو نيفيز من تقليص الفارق في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة على الطاير بعد عرضية من كانج لي إن، لكن تألق الحارس المخضرم مانويل نوير حافظ على تقدم بايرن حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما حصل لويس دياز على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول إثر تدخل على أشرف حكيمي الذي غادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع أرسنال، محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

للاطلاع على باقي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا