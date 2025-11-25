المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر أياكس.. وجالاتا سراي يسقط أمام سان جيلواز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:45 م 25/11/2025
بنفيكا

فريق بنفيكا خلال مباراة أياكس

انتهت مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت اليوم في الثامنة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات البطولة.

وشهدت مباراتي جالاتا سراي التركي أمام سان جيلواز البلجيكي، وأياكس الهولندي أمام بنفيكا البرتغالي، إثارة كبيرة استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

مباراة جالاتا سراي أمام سان جيلواز

تفوق نادي سان جيلواز على نظيره جالاتا سراي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح بروميس أكينبيلو، لاعب سان جيلواز، في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه سان جيلواز، وذلك بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

حاول جالاتا سراي تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته لم تككل بالنجاح، وتعرض أردا أونياي لاعب الفريق التركي للطرد في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

ووصل رصيد سان جيلواز إلى 6 نقاط ليستقر الفريق في المركز الـ18 بجدول الترتيب، بينما ظل جالاتا سراي عند النقطة التاسعة محتلًا المرتبة التاسعة.

مباراة أياكس أمام بنفيكا

حسم نادي بنفيكا تفوقه على نظيره أياكس، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صموئيل داهل من وضع بنفيكا في المقدمة بالدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يعزز لياندرو باريرو من تقدم النادي البلجيكي قبل نهاية المباراة بلحظات.

ورفع نادي بنفيكا رصيده إلى 3 نقاط محققًا فوزه الأول في دوري الأبطال، ليستقر بالمركز الـ28، بينما ظل أياكس دون نقاط في القاع.

مباراة جالاتا سراي القادمة
دوري أبطال أوروبا أياكس بنفيكا جالاتا سراي سان جيلواز

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

