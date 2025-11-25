انتهت مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي انطلقت اليوم في الثامنة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات البطولة.

وشهدت مباراتي جالاتا سراي التركي أمام سان جيلواز البلجيكي، وأياكس الهولندي أمام بنفيكا البرتغالي، إثارة كبيرة استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

مباراة جالاتا سراي أمام سان جيلواز

تفوق نادي سان جيلواز على نظيره جالاتا سراي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح بروميس أكينبيلو، لاعب سان جيلواز، في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه سان جيلواز، وذلك بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

حاول جالاتا سراي تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته لم تككل بالنجاح، وتعرض أردا أونياي لاعب الفريق التركي للطرد في الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

ووصل رصيد سان جيلواز إلى 6 نقاط ليستقر الفريق في المركز الـ18 بجدول الترتيب، بينما ظل جالاتا سراي عند النقطة التاسعة محتلًا المرتبة التاسعة.

مباراة أياكس أمام بنفيكا

حسم نادي بنفيكا تفوقه على نظيره أياكس، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صموئيل داهل من وضع بنفيكا في المقدمة بالدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يعزز لياندرو باريرو من تقدم النادي البلجيكي قبل نهاية المباراة بلحظات.

ورفع نادي بنفيكا رصيده إلى 3 نقاط محققًا فوزه الأول في دوري الأبطال، ليستقر بالمركز الـ28، بينما ظل أياكس دون نقاط في القاع.