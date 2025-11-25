فخ يُسقطه دائمًا.. البطاقة الحمراء تُصيب أراوخو من جديد

سقط المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب نادي برشلونة، في فخ سبق له مرارًا وتكرارًا الوقوع فيه، وذلك خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى رونالد أراوخو، البطاقة الحمراء التي سبقتها أخرى باللون الأصفر، عقب تدخله على مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي.

ولم يتردد الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، في رفع البطاقة الصفراء التي تلتها الحمراء في وجه رونالد أراوخو، غير مكترث لتأخر فريق المدافع الأوروجوياني في النتيجة أمام أصحاب الأرض.

طرد أراوخو

تلقى رونالد أراوخو البطاقة الصفراء الأولى أمام تشيلسي، في الدقيقة 33 من زمن المباراة، نتيجة سلوك غير رياضي صدر من جانب مدافع برشلونة.

وتدخل أراوخو بقوة على مارك كوكوريلا، في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ليتجه الحكم السلوفيني صوب المدافع الأوروجوياني مشهرًا في وجهه الإنذار الثاني والطرد.

ووضع أراوخو بتصرفه غير المسؤول، فريقه برشلونة في ورطة إذ استكمل البلوجرانا أحداث اللقاء بـ10 لاعبين، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة في شاشات ملعب سامفورد بريدج إلى تقدم تشيلسي.

البطاقة الحمراء تفضل أراوخو

تعد البطاقة الحمراء، التي حصل عليها رونالد أراوخو أمام تشيلسي، هي الأولى للاعب خلال الموسم الحالي 2025/2026، بينما سبق له وأن حصل على بطاقتين باللون الأصفر، وكان ذلك في الدوري الإسباني أمام إشبيلية وجيرونا.

وحصل رونالد أراوخو البالغ من العمر 26 عامًا، على البطاقة الحمراء رقم 5 خلال مسيرته الكروية، إذ سبق له وأن تعرض للطرد 4 مرات من قبل.

وتلقى أراوخو البطاقة الحمراء الأولى له، حينما كان لاعبًا في صفوف فريق بوستون ريفر وكان ذلك أمام بروجريسو، في لقاء جرى ضمن منافسات الدوري الأوروجوياني.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء الثانية في وجهه خلال مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وكان ذلك في الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي جرى ضمن منافسات موسم 2019/2020.

البطاقة الحمراء الثالثة، كانت أمام فالنسيا في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتلقى الكارت بشكل مباشر بحلول الدقيقة 59.

ونال أراوخو بطاقة حمراء مباشرة مجددًا مع برشلونة أمام باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا بالعام الماضي وكان ذلك بحلول الدقيقة 29 من عمر اللقاء.