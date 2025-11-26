عبر هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن استيائه من خسارة الفريق أمام تشيلسي، في المواجهة التي جرت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأمطر فريق تشيلسي شباك نظيره برشلونة بثلاثية، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء بملعب ستامفورد بريدج.

وشهدت المباراة طرد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ليضع فريقه في ورطة مع نهاية الشوط الأول من المواجهة.

تصريحات فليك

استهل هانسي فليك، تصريحاته عقب الخسارة أمام تشيلسي، قائلًا: "سنحت لنا فرصة للتقدم أولًا، ثم اللعب بعشرة لاعبين لم يكن سهلًا، لقد قاتلنا، ورأيت بعض الأشياء الإيجابية، لكننا فقدنا كرات سهلة وتمريرات سهلة تحت الضغط علينا تحليل ذلك، لكنني أريد التفكير بإيجابية".

وأكد فليك على مدى قوة تشيلسي، قائلًا: "لقد كانوا أكثر قوة وديناميكية، أعتقد أننا بحاجة للعب بشكل أكثر قوة، أسلوب لعبنا جيد، والمواجهات الفردية جيدة، لكن عندما تشاهد تشيلسي تراهم أقوى بدنيًا وأكثر ديناميكية في المواجهات الفردية، وهذا ما أريده من فريقي".

وزاد: "في دوري الأبطال، وأمام فريق من البريميرليج، يجب أن تقاتل أكثر وأن تلعب بشكل أكثر قوة".

ورفض فليك الحديث عن تصرف أراوخو، قائلًا: "عليّ أن أتحدث معه، أرى اللقطات وأحللها، المخالفة الثانية كان من الممكن أن تحدث، لكن لم يكن عليه أن يطيح باللاعب، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وواصل: "سيكون من الصعب أن نكون بين الثمانية الأوائل في ترتيب دوري أبطال أوروبا، لكن كل شيء ممكن، رأيت بعض الأشياء الإيجابية، وآمل الاستمرار في رؤيتها، رافينيا عاد، وماركوس في مستواه، والبقية سيأتون".

وأتم حديثه: "سنرى برشلونة مختلفًا، أعدكم بذلك، علينا العمل والتدرب على زيادة الإيقاع، وأنا أنظر للأمر بإيجابية".