كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

1 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

تفوق ملكي ورقم قياسي ينتظر كامافينجا.. حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:27 م 09/12/2025
ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة قمة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يقع مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أبرز الحقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي جاءت كالتالي:

- التقى ريال مدريد ومانشستر سيتي 14 مرة في مسابقات الأندية الأوروبية، فاز فيها ريال مدريد خمس مرات ومانشستر سيتي أربع مرات. والتقى الفريقان في كل من المواسم الأربعة الأخيرة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، أقصى ريال مدريد السيتي في ملحق الأدوار الإقصائية بفوزه 3-2 في مباراة الذهاب في مانشستر و3-1 في مباراة الإياب على أرضه.

- فاز الميرينجي في 13 من آخر 14 مباراة له على أرضه في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا (خسارة واحدة).

- إدواردو كامافينجا (23 عامًا و30 يومًا) قد يصبح ثاني أصغر لاعب فرنسي يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا (المرحلة الرئيسية) بعد كيليان مبابي (22 عامًا و339 يومًا).

- حقق كيليان مبابي أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا بتسجيله تسعة أهداف، وسجل سبعة أهداف في سبع مباريات له في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، بما في ذلك هاتريك في فوز ريال مدريد 3-1 على أرضه في ملحق الأدوار الإقصائية الموسم الماضي.

- فاز مانشستر سيتي في ست من آخر سبع مباريات له في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري الأبطال أمام فرق إسبانية (خسارة واحدة)، بما في ذلك آخر أربع مباريات.

- سجل إرلينج هالاند تسعة أهداف في مبارياته التسع السابقة أمام فرق إسبانية في دوري أبطال أوروبا (المرحلة الرئيسية)، ونجح في التسجيل في آخر خمس مباريات بدأها في البطولة، محرزًا سبعة أهداف.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

