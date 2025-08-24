سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب هولندا، بثلاث أشواط دون رد، في بطولة العالم للسيدات، المقامة في تايلاند.

وتفوق منتخب هولندا على سيدات مصر منذ الشوط الأول، لينتصر بنتيجة 25-15، ثم ينهي الشوطين الثاني والثالث بالنتيجة ذاتها 25-13.

مريم متولي وندى معوض أفضل المسجلين بمنتخب مصر لسيدات الطائرة

وكانت مريم متولي أكثر لاعبة سجلت نقاط لصالح منتخب مصر في اللقاء، برصيد 9 نقاط، ثم ندى معوض برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد منتخب مصر عند 0 من النقاط في المركز الرابع، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وكان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى أمام تايلاند بنتيجة 3-1، بينما انتصرت هولندا على السويد بنتيجة 3-2.

يذكر أن منتخب هولندا يحتل التصنيف التاسع عالميًا، بينما يتواجد المنتخب الوطني لسيدات الطائرة في المركز 55 بالتصنيف العالمي.

ويختتم منتخب مصر مشواره في بطولة العالم للسيدات بمواجهة السويد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.