المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة طائرة.. منتخب مصر يسقط أمام هولندا في بطولة العالم للسيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:50 م 24/08/2025
منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب هولندا، بثلاث أشواط دون رد، في بطولة العالم للسيدات، المقامة في تايلاند.

وتفوق منتخب هولندا على سيدات مصر منذ الشوط الأول، لينتصر بنتيجة 25-15، ثم ينهي الشوطين الثاني والثالث بالنتيجة ذاتها 25-13.

مريم متولي وندى معوض أفضل المسجلين بمنتخب مصر لسيدات الطائرة

وكانت مريم متولي أكثر لاعبة سجلت نقاط لصالح منتخب مصر في اللقاء، برصيد 9 نقاط، ثم ندى معوض برصيد 6 نقاط.

وتجمد رصيد منتخب مصر عند 0 من النقاط في المركز الرابع، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وكان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى أمام تايلاند بنتيجة 3-1، بينما انتصرت هولندا على السويد بنتيجة 3-2.

كرة طائرة.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام تايلاند في بطولة العالم

منتخب مصر للسيدات يواجه السويد في ختام مشواره ببطولة العالم للكرة الطائرة

يذكر أن منتخب هولندا يحتل التصنيف التاسع عالميًا، بينما يتواجد المنتخب الوطني لسيدات الطائرة في المركز 55 بالتصنيف العالمي.

ويختتم منتخب مصر مشواره في بطولة العالم للسيدات بمواجهة السويد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

منتخب مصر للسيدات بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات منتخب مصر لسيدات الطائرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/volleyball/2889/news/521233/كرة-طائرة-منتخب-مصر-يسقط-أمام-هولندا-في-بطولة-العالم-للسيدات", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"كرة طائرة.. منتخب مصر يسقط أمام هولندا في بطولة العالم للسيدات", "alternativeHeadline":"كرة طائرة.. هولندا تهزم منتخب مصر ببطولة العالم للسيدا ", "description": "سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب هولندا، بثلاث أشواط دون رد، في بطولة العالم للسيدات، المقامة في تايلاند. ", "articleSection": "الكرة الطائرة", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/24/232025_8_24_14_39.webp", "keywords": "منتخب مصر للسيدات,بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات,منتخب مصر لسيدات الطائرة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/volleyball/2889/news/521233/كرة-طائرة-منتخب-مصر-يسقط-أمام-هولندا-في-بطولة-العالم-للسيدات", "articleBody": "سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب هولندا، بثلاث أشواط دون رد، في بطولة العالم للسيدات، المقامة في تايلاند.وتفوق منتخب هولندا على سيدات مصر منذ الشوط الأول، لينتصر بنتيجة 25-15، ثم ينهي الشوطين الثاني والثالث بالنتيجة ذاتها 25-13.مريم متولي وندى معوض أفضل المسجلين بمنتخب مصر لسيدات الطائرةوكانت مريم متولي أكثر لاعبة سجلت نقاط لصالح منتخب مصر في اللقاء، برصيد 9 نقاط، ثم ندى معوض برصيد 6 نقاط.وتجمد رصيد منتخب مصر عند 0 من النقاط في المركز الرابع، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.وكان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى أمام تايلاند بنتيجة 3-1، بينما انتصرت هولندا على السويد بنتيجة 3-2.كرة طائرة.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام تايلاند في بطولة العالممنتخب مصر للسيدات يواجه السويد في ختام مشواره ببطولة العالم للكرة الطائرةيذكر أن منتخب هولندا يحتل التصنيف التاسع عالميًا، بينما يتواجد المنتخب الوطني لسيدات الطائرة في المركز 55 بالتصنيف العالمي.ويختتم منتخب مصر مشواره في بطولة العالم للسيدات بمواجهة السويد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/24/232025_8_24_14_39.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T14:50: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T14:52:15+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T14:50:00+03:00" }