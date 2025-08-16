المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم حكام مصري يدير مباراة جامبيا وبوروندي في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:12 م 16/08/2025
محمد معروف

محمد معروف

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة جامبيا وبوروندي، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، والتي شهدت حضورًا مصريًا.

ويواجه منتخب جامبيا نظيره بوروندي، ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل بلوغ الهدف المنشود.

طاقم حكام مصري يدير مباراة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم

طاقم حكام مصري

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد إدارة المباراة تحكيميًا، لطاقم مصري بقيادة محمد معروف، ويعاونه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة جامبيا وبوروندي

وتستضيف العاصمة الكينية نيروبي، المباراة التي ستجمع بين جامبيا وبوروندي، يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب نيايو.

ويسعى منتخب جامبيا وبوروندي لتحسين موقفهما في المجموعة، بتصفيات أفريقيا لكأس العالم، من أجل التأهل إلى المونديال.

حكم جنوب إفريقي لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

ترتيب المجموعة

ويحتل منتخب كوت ديفوار، صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يطارده نظيره الجابون بفارق نقطة، في المقابل تظهر آمال بوروندي حاضرة في المنافسة، مقارنة بجامبيا.

- كوت ديفوار: 16 نقطة.

- الجابون: 15 نقطة.

- بوروندي: 10 نقاط.

- كينيا: 6 نقاط.

- جامبيا: 4 نقاط.

- سيشل: بلا نقاط.

 

بوروندي جامبيا تصفيات أفريقيا لكأس العالم

