كشف اتحاد الكرة، عن عدد الحضور الجماهيري، في مباراة منتخب مصر المقبلة ضد نظيره الإثيوبي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تقام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل، في إطار الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا.

الحضور الجماهيري في مباراة مصر

اتحاد الكرة أعلن عبر صفحته الرسمية، عن التنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا.

وأضاف الاتحاد أن التذاكر سيتم طرحها عبر "تذكرتي"، وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، بالإضافة للتنسيق من أجل فتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

كما أشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أن ذلك يأتي في إطار الإيمان الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائمًا الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة، ويرتبط بخوض مباراتين خلال شهر سبتمبر المقبل، ضد إثيوبيا ثم بوركينا فاسو خارج الديار، يوم 9.