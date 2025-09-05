المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:34 م 23/08/2025
محمد صلاح - مصر

لاعبو منتخب مصر

المصور: اسامه عبد النبي

كشف اتحاد الكرة، عن عدد الحضور الجماهيري، في مباراة منتخب مصر المقبلة ضد نظيره الإثيوبي، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تقام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل، في إطار الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا.

حكم جنوب إفريقي لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

الحضور الجماهيري في مباراة مصر

اتحاد الكرة أعلن عبر صفحته الرسمية، عن التنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا.

وأضاف الاتحاد أن التذاكر سيتم طرحها عبر "تذكرتي"، وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، بالإضافة للتنسيق من أجل فتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

كما أشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أن ذلك يأتي في إطار الإيمان الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائمًا الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة، ويرتبط بخوض مباراتين خلال شهر سبتمبر المقبل، ضد إثيوبيا ثم بوركينا فاسو خارج الديار، يوم 9.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر اتحاد الكرة كأس العالم 2026

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

