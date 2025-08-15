المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حكم جنوب إفريقي لإدارة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:43 م 15/08/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الإثيوبي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر 2025 على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر المنتخب المصري، بقيادة مديره الفني حسام حسن، المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

المنتخب يوقف الدوري المصري 54 يوما

طاقم تحكيم مباراة مصر وإثيوبيا

سيتولى الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل إدارة المباراة، بمساعدة كل من:

المساعد الأول: سانتوس جيرسون (أنجولا)

المساعد الثاني: زاكيلا سويلي (جنوب إفريقيا)

الحكم الرابع: إيوجيني مدلولي (جنوب إفريقيا)

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

مصر: 16 نقطة (6 مباريات)

بوركينا فاسو: 11 نقطة (6 مباريات)

سيراليون: 8 نقاط (6 مباريات)

إثيوبيا: 6 نقاط (6 مباريات)

غينيا بيساو: 6 نقاط (6 مباريات)

جيبوتي: نقطة واحدة (6 مباريات)

حسام حسن يقبل اعتذار إمام عاشور

ويسعى منتخبنا الوطني إلى مواصلة هيمنته على المجموعة وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 مباراة مصر وإثيوبيا مصر ضد إثيوبيا التصفيات الإفريقية

