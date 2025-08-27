كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض عرضا لخوض المنتخب الأول لمواجهة ودية ضد زامبيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبدء معسكره في شهر سبتمبر المقبل من أجل استكمال تصفيات كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يرفض ودية زامبيا

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لـ"يلا كورة" إن اتحاد الكرة رفض عرضا لمباراة ودية بين منتخبي مصر وزامبيا.

وأضاف أن جنسية المدير الفني لمنتخب زامبيا أفرام جرانت (الكيان الصهيوني) هي السبب في رفض عرض المواجهة الودية.

موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في معسكر سبتمبر

سيبدأ منتخب مصر المعسكر المقبل بمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم (أمريكا 2026).

بينما سيخرج منتخب لمواجهة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال التي تضم كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

وتتصدر كتيبة المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم