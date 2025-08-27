المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:21 م 27/08/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض عرضا لخوض المنتخب الأول لمواجهة ودية ضد زامبيا.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبدء معسكره في شهر سبتمبر المقبل من أجل استكمال تصفيات كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يرفض ودية زامبيا

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لـ"يلا كورة" إن اتحاد الكرة رفض عرضا لمباراة ودية بين منتخبي مصر وزامبيا.

وأضاف أن جنسية المدير الفني لمنتخب زامبيا أفرام جرانت (الكيان الصهيوني) هي السبب في رفض عرض المواجهة الودية.

موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في معسكر سبتمبر

سيبدأ منتخب مصر المعسكر المقبل بمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم (أمريكا 2026).

بينما سيخرج منتخب لمواجهة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال التي تضم كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

وتتصدر كتيبة المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر تصفيات كأس العالم زامبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521575/-جنسية-المدرب-السبب-اتحاد-الكرة-يرفض-مواجهة-زامبيا-ودي-ا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا", "alternativeHeadline":""جنسية المدرب السبب".. اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا", "description": "كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض عرضا لخوض المنتخب الأول لمواجهة ودية ضد زامبيا. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/21/12025_3_21_14_41.webp", "keywords": "منتخب مصر-زامبيا-تصفيات كأس العالم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/521575/-جنسية-المدرب-السبب-اتحاد-الكرة-يرفض-مواجهة-زامبيا-ودي-ا", "articleBody": "كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض عرضا لخوض المنتخب الأول لمواجهة ودية ضد زامبيا.ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبدء معسكره في شهر سبتمبر المقبل من أجل استكمال تصفيات كأس العالم 2026.اتحاد الكرة يرفض ودية زامبياوقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لـ"يلا كورة" إن اتحاد الكرة رفض عرضا لمباراة ودية بين منتخبي مصر وزامبيا.وأضاف أن جنسية المدير الفني لمنتخب زامبيا أفرام جرانت (الكيان الصهيوني) هي السبب في رفض عرض المواجهة الودية.موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في معسكر سبتمبرسيبدأ منتخب مصر المعسكر المقبل بمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم (أمريكا 2026).بينما سيخرج منتخب لمواجهة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال التي تضم كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".وتتصدر كتيبة المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/21/12025_3_21_14_41.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 27T17:21: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-27T17:26:01+03:00", "datePublished" : "2025-08-27T17:21:00+03:00" }