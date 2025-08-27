المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عضو جديد في منتخب مصر.. مساعد كيروش ينضم لجهاز حسام حسن

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:21 م 27/08/2025
حسام حسن

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

ينضم عضو جديد للجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يقوده حسام حسن، وذلك قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "تياجو مخطط الأحمال السابق في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش، ينضم للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن".

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة الفراعنة التي ستخوض معسكر شهر سبتمبر المقبل يوم الأحد القادم.

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش، تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 8 سبتمبر 2021 واستمر حتى 11 أبريل 2022، وأدار خلالهم 20 مباراة انتصر في 13 مواجهة وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم.

