استدعاء داري والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لتوقف سبتمبر

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن قائمة "أسود الأطلس" للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة النيجر وزامبيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة "أسود الأطلس" استدعاء أشرف داري لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز.

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - المهدي الحرار (الرجاء الرياضي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باري سان جيرمان) - نايف أكرد (وست هام يونايتد) - آدم ماسينا (تورينو) - سفيان الكرواني (أوتريخت) - عمر الهلالي (إسبانيول) - محمد شيبي - يوسف بلعمري (الرجاء) - جواد ياميق (النجمة السعودي) - أشرف داري.

خط الوسط: سفيان أمرابط (فنربخشة) - نائل العيناوي (روما) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن) - بلال الخنوس (ليستر سيتي) - عز الدين أوناحي (مارسيليا) - أسامة العزوزي (أوكسير) - إلياس بن صغير (موناكو).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة) - مروان سنادي (أتلتيك بلباو) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - شمس الدين طالبي (سندرلاند) - أمين عدلي (بورنموث) - إبراهيم دياز (ريال مدريد) - إلياس أخوماش (فياريال) - حمزة إكمان (جلاسكو رينجرز)

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد الإعلان عن القائمة: "المنتخب المغربي يبحث عن الفوز والحفاظ على التوازن".

وأضاف: "لا بد من الحفاظ على الركائز، أوناحي مثلا يواجه منافسة شديدة، ونائل يمنحنا اختيارات عديدة في الوسط، وسنرى المكان الأفضل له من أجل صنع الفارق".

وبخصوص لاعبي المنتخب المحلي قال في ختام تصريحاته: "هناك لاعبون تألقوا معي في الفتح الرباطي، والباب مفتوح للجميع".

