يستطيع منتخب مصر بقيادة حسام حسن أن يحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري ولكن لن يكون الأمر سهلًا على الإطلاق.

ويخوض منتخب مصر مباراتين هذا الشهر، الأولى ستكون ضد إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أما المباراة الثانية ستكون خارج الديار عندما يحل رفاق صلاح ومرموش ضيفًا على بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر الجاري في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

ويعتلي منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026؟

يمكن لمنتخب مصر أن يحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 في معسكر سبتمبر.. كيف يحدث ذلك؟

منتخب مصر مثلما ذكرنا مسبقا أنه سيواجه إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9.

وفي حالة تحقيق الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو، سيرفع الفراعنة رصيدهم إلى 22 نقطة، وبالتالي يحسمون تذكرة التأهل قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وهناك حالة أخرى قد تؤهل منتخب مصر إلى مونديال أمريكا إذا انتصر على إثيويبا مع خسارة بوركينا فاسو في نفس الجولة ضد جيبوتي.

هنا سيكون رصيد مصر 19 نقطة، وبوركينا 11 نقطة.

سيلتقي المنتخبان (بوركينا ومصر) يوم الثلاثاء، إذا فازت مصر تتأهل إلى كأس العالم رسميًا برصيد 22 نقطة قبل جولتين من النهاية، وحتى إذا افترضنا أن سيراليون المنافس الثالث حسم الفوز في الجولتين السابعة والثامنة، سيصل رصيده إلى 14 نقطة وبالتالي مع الجولتين المتبقين التاسعة والعاشرة لن يصل لرصيد الفراعنة.

وإذا افترضنا تعادل مصر مع بوركينا في الجولة الثامنة، سيكون رصيد الفراعنة 20 نقطة، ووفقًا لذلك يخرج المنتخب الملقب بـ "الخيول" من المنافسة بشكل رسمي رغم تبقي جولتين على النهاية.

وقد تحتاج مصر لنقطة واحدة في الجولتين الأخيرتين لتأكيد التأهل، خاصة إذا افترضنا أن سيراليون سيحقق الفوز في المباريات الأربع المتبقية، لأنه إذا فعل ذلك سيصل إلى 20 نقطة، وبالتالي على الفراعنة تجنب الخسارة في آخر جولتين حتى لا تتساوى مع سيراليون.

بينما لو تعثر منتخب سيراليون في الجولة السابعة أو الثامنة وكان رصيد كتيبة حسام حسن 20 نقطة، ستتأهل مصر إلى نهائيات المونديال بشكل رسمي بغض النظر عن الجولتين الأخيرتين.

الانتظار إلى معسكر أكتوبر

من الممكن ألا يحسم منتخب مصر تذكرة أمريكا في سبتمبر، وبالتالي قد ينتظر إلى الجولتين الأخيرتين في معسكر شهر ضد جيبوتي وغينيا بيساو.

وإذا افترضنا فوز مصر على إثيوبيا، وبوركينا على جيبوتي في الجولة السابعة، سيظل الفارق 5 نقاط بينهما.

سيحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو، إذا انتهى اللقاء بالتعادل على سبيل المثال، سيكون رصيد الفراعنة 20 نقطة، والخيول 15 نقطة.

في هذه الحالة سيحتاج منتخب مصر لنقطتين في الجولتين المتبقيتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو أو الفوز في إحداها لحسم التأهل رسميًا.

علما أنه إذا تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف أولًا ثم المواجهات المباشرة.