ساهم بأهداف أكثر من عدد مبارياته.. ماذا قدم صلاح في تصفيات المونديال قبل مواجهة مصر وإثيوبيا؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:16 م 04/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

يحمل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أحلام منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2026، حيث أصبح الحلم قريبًا من أي وقت مضى.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بينما سيحل الفراعنة ضيفًا على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

ويعتلي منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

لا شك أن حلم المنتخب الوطني بات قريبًا في التأهل لمونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويضمن الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بشكل رسمي.

قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

أرقام محمد صلاح في تصفيات كأس العالم

يعول منتخب مصر الكثير على عدد من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح الذي يخوض تصفيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه (2014 و2018 و2022 و2026).

وخاض نجم ليفربول 26 مباراة في تصفيات كأس العالم وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

صلاح استطاع أن يسجل 17 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة (أي أنه ساهم بـ29 هدفا) في 26 مباراة.

وجاءت أهداف صلاح في شباك كل من غينيا (هدفان)، زيمبابوي (3 أهداف)، موزمبيق (هدف)، الكونغو (3 أهداف)، غانا (هدف)، أوغندا (هدف)، جيبوتي (4 أهداف)، غينيا بيساو (هدف)، إثيوبيا (هدف).

إثيوبيا
إثيوبيا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد صلاح موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

