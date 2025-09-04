المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اللغز مستمر.. أشرف داري على أعتاب كسر حاجز الـ100 يوم في الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:08 م 04/09/2025
داري

أشرف داري لاعب النادي الأهلي

تعرض المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة جديدة ستبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، لمدة لن تقل عن 3 أسابيع وفقًا للتقارير الإعلامية المتداولة في الساعات الأخيرة.

أشرف داري الذي بدأ أساسيًا في قلب دفاع الأهلي في مباراته الأخيرة ضد بيراميدز، كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وتم استبداله، لكنه انضم بعدها بشكل طبيعي لمنتخب المغرب.

ذلك بعدما أعلن منتخب المغرب تواجد أشرف داري، في قائمة مباراتي توقف شهر سبتمبر الجاري، ضد النيجر ضد زامبيا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقارير: أشرف داري يغادر منتخب المغرب بسبب الإصابة

إصابة أشرف داري

تعرض أشرف داري لإصابة هي الرابعة منذ انضمامه لصفوف الأهلي، لكنها للمرة الأولى تضرب العضلة الضامة، بعدما كانت الإصابات الماضية على مستوى العضلة الخلفية أو أوتار الركبة والكاحل.

وكان المدافع المغربي قد تعرض بالفعل لإصابتين من قبل على مستوى الكاحل، أو ربما هي إصابة واحدة لم يتعافى منها بشكل كامل، حيث كانت النتيجة تجدد الإصابة بعدها.

كما أن أشرف داري تعرض لإصابتين على مستوى العضلة الخلفية، حيث كانت الأولى في مباراة ضد سموحة، شهر يناير الماضي، ثم في مايو اشتكى من آلام جديدة في الخلفية لكن بالقدم الأخرى، وغاب فترة عن الملاعب.

بعد تكرر آلام الخلفية.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

مدة غياب أشرف داري

التقارير المغربية كشفت أن أشرف داري ربما يحتاج إلى فترة راحة فقط، لن تقل عن 3 أسابيع، ذلك فضلًا عن الخضوع إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعدها لفترة كافية قبل العودة للملاعب.

وكانت إصابات أشرف داري خلال الموسم الماضي مع الأهلي، التي جاءت في أوقات متفرقة، تسببت في غيابه عن الملاعب، حوالي 83 يومًا، ليفقد المارد الأحمر خدماته في 18 مباراة.

بينما الآن مدة غياب أشرف داري، التي مبدائيًا ستكون 3 أسابيع، لكنها قابلة للمضاعفة على الأقل حتى العودة للمشاركة من جديد، وهو ما يعني غياب المدافع المغربي بنسبة كبيرة عن مباريات الأهلي خلال سبتمبر الجاري، وحتى التوقف الدولي المقبل في أكتوبر.

مباريات الأهلي المقبلة في شهر سبتمبر الجاري بالكامل من هنا

وبالإضافة إلى 83 يومًا خلال الموسم الماضي، بات أشرف داري مقبلًا على كسر حاجز الـ100 يوم من الغياب بداعي الإصابات، التي جاءت غالبيتها عضلية، ويظل لغز الإصابات مستمرًا في الأهلي، خاصة وأنها ضربت عناصر خط الدفاع في وقت مبكر للغاية من الموسم الجديد.

في رأيك.. ما سبب الإصابات المتكررة التي ضربت دفاع الأهلي؟

الأهلي منتخب المغرب أشرف داري إصابة أشرف داري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

