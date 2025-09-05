يستعد منتخب مصر الأول للظهور من جديد، عندما يلتقي مع نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

منتخب مصر بالأحمر أمام إثيوبيا في تصفيات المونديال

إطلالة منتخب مصر

منتخب مصر منذ مباراته الأخيرة ضد سيراليون في مارس الماضي، يعود للظهور على ستاد القاهرة الدولي من جديدة، لكن بعد 164 يومًا، حيث إن المواجهة الأخيرة ترجع إلى 25 مارس.

وكان منتخب مصر لم يخض أية مباريات ودية ولم يقم معسكرًا خلال التوقف الدولي الماضي الأخير، شهر يونيو الماضي، الذي سبق كأس العالم للأندية 2025 بأيام قليلة، وتزامن مع استعدادات النادي الأهلي للمشاركة في البطولة، والسفر إلى أمريكا.

ماذا قدم صلاح في تصفيات المونديال قبل مواجهة مصر وإثيوبيا؟

تغييرات اضطرارية في منتخب مصر

ويدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراته ضد إثيوبيا مع تغييرات ستكون اضطرارية عن المواجهة الأخيرة في مارس، والتي تأتي بسبب الإصابات والإيقاف.

وحتى يتضح الأمر أكثر، مباراة منتخب مصر ضد سيراليون الماضية، شهدت مشاركة مروان عطية في وسط الملعب، بينما رغم استدعائه بعد العودة للملاعب مؤخرًا، ودون المشاركة في أي مباراة مع الأهلي، فهو يغيب لتراكم البطاقات (حصل على إنذارين ضد جيبوتي وسيراليون).

بينما التغيير الآخر الاضطراري، يأتي للإصابة، حيث إن محمد عبد المنعم أحد الركائز الأساسية في قلب دفاع منتخبنا الوطني، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، ولا يزال في مراحل التعافي.

بتواجد صلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لإثيوبيا

وبالنظر إلى قائمة منتخب مصر المستدعاة في توقف سبتمبر الجاري، ربما يفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب في نفس مركز مروان عطية، وهم: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مهند لاشين ومحمود صابر، وقد يكون أقربهم القادم من الوكرة القطري.

بينما في مركز قلب الدفاع، وبديل محمد عبد المنعم، والأقرب لمجاورة رامي ربيعة، إذا استقر حسام حسن على استمراره في التشكيل الأساسي، ستكون المفاضلة بين 4 لاعبين، وهم: خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد ومحمد ربيعة، وربما الأقرب مدافع الزمالك.

هذه تعتبر تغييرات اضطرارية، بينما هناك مراكز أخرى قد يفكر حسام حسن بناء على رؤيته الفنية لإجراء تعديلات بها، وكان آخر تشكيل لعب به منتخب مصر ضد سيراليون، ضم كل من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، عبد المنعم، كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026