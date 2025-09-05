يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة حاسمة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تقام ضمن مواجهات الجولة السابعة، من التصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى مونديال أمريكا 2026.

ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

منتخب مصر ضد إثيوبيا

يدخل منتخب مصر مباراته ضد إثيوبيا، على قمة مجموعته الأولى، بعدما استطاع حصد 16 نقطة من 6 مباريات سابقة، بالفوز في 5 مواجهات والتعادل مرة واحدة جاءت أمام غينيا بيساو خارج الديار.

وبات منتخبنا الوطني على بعد خطوات قليلة من حسم مقعده في كأس العالم 2026، والتي قد تحسم بشكل كبير خلال التوقف الدولي الحالي في شهر سبتمبر الجاري.

قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

وكان منتخب مصر عاد بانتصار على حساب نظيره الإثيوبي من خارج الديار (0-2)، بفضل هدفي محمد صلاح وأحمد زيزو، في شهر مارس الماضي.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم الجمعة ضد إثيوبيا، على قمة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه "بوركينا فاسو"، والذي سيحل الفراعنة ضيفًا عليه، مساء الثلاثاء المقبل.

مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 المواعيد والنتائج.. طالع من هنا

هيمنة منتخب مصر

ويهيمن منتخب مصر في تاريخ مبارياته السابقة ضد إثيوبيا، بالفوز في 8 مناسبات من أصل 11، بعدما تمكن هجوم الفراعنة من زيارة الشباك 26 مرة.

والتقى منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي، في تصفيات كأس العالم، مرة واحدة من قبل، في تصفيات مونديال 1978، ووقتها انتصر الفراعنة في القاهرة (3-0) وعاد بفوز آخر من أديس أبابا (2-1).

وكانت دائمًا مواجهات منتخب مصر ضد إثيوبيا، تحظى بندية كبيرة، حيث إن الفراعنة توجت بلقب أمم أفريقيا على حساب منافسه في نسخة 1957، بينما خسرها أمامه بعدها بـ5 سنوات.

مفاضلة بين 8 لاعبين.. تغييرات اضطرارية ومحتملة في تشكيل مصر ضد إثيوبيا

وانتهت آخر مباراة جمعت بين منتخب مصر ضد إثيوبيا، في القاهرة، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بفوز الفراعنة (1-0)، وسجل الهدف مصطفى فتحي.

بطاقة المباراة

طرفا المباراة: منتخب مصر ضد إثيوبيا.

الحدث: تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

الموعد: العاشرة مساء اليوم الجمعة.

المكان: ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.