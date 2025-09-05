يستضيف منتخب مصر الأول نظيره منتخب إثيوبيا، اليوم الجمعة، في مباراة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، لحساب منافسات الجولة السابعة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا، حيث تتبقى 3 جولات أخرى حتى نهاية هذه المرحلة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، الذي تم إغلاقه خلال الفترة الماضية لإجراء أعمال الصيانة.

منتخب مصر يدخل مباراة الليلة، على قمة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما تحتل إثيوبيا المركز الخامس في الترتيب، برصيد 6 نقاط فقط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع.. 3 تغييرات.. والشناوي أساسيًا ضد إثيوبيا

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

تذاع مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، عبر قناة أون سبورت 1، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، على التردد التالي: 10853، أفقي (H)، معدل ترميز 27500.

ويرتبط منتخب مصر بخوض مباراة أخرى ضمن تصفيات كأس العالم، خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يحل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟