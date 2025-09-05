المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مفاجأة في الهجوم.. صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:41 م 05/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل كتيبة الفراعنة، لمواجهة إثيوبيا، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

خالد صبحي وأسامة فيصل أساسيان.. تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

وشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة على صعيد خط الهجوم، بمشاركة أسامة فيصل بصفة أساسية على حساب مصطفى محمد.

ساهمت في 78% من الأهداف.. ثنائية صلاح وتريزيجيه تلمع مع حسام حسن

كما قرر حسام حسن الاعتماد على خالد صبحي في قلب الدفاع، بجوار رامي ربيعة، لتعويض غياب عدة لاعبين بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط: زيزو - حمدي فتحي - تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش - أسامة فيصل - محمد صلاح

بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد.

5 سيناريوهات.. كيف يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم في 96 ساعة؟

ويلتقي منتخب مصر مع ضيفه المنتخب الإثيوبي، في تمام العاشرة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة.

وفي المقابل يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس وقبل الأخير، برصيد 6 نقاط.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مصر ضد إثيوبيا

