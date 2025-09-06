المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أجواء مرح على الدكة وتسليم الشارة لربيعة.. لقطات من فوز مصر على إثيوبيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:42 ص 06/09/2025
واصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم رحلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

المباراة لم تكن مجرد انتصار على أرض الملعب، بل حفلت بعدة مشاهد مميزة، كان أبطالها نجوم الفراعنة داخل وخارج المستطيل الأخضر، وهو ما أضفى على المواجهة أجواء خاصة أمام الجماهير الحاضرة.

صلاح يتألق ويشارك زملاءه الفرحة

افتتح محمد صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 40، ليحتفل بطريقته الخاصة، قبل أن يتشارك فرحته مع محمود تريزيجيه في لقطة أظهرت روح الانسجام بين نجوم المنتخب.

وفي مشهد آخر لفت الأنظار، سلم صلاح شارة القيادة لزميله رامي ربيعة لحظة خروجه من الملعب، في لقطة عكست روح القيادة والتقدير بين اللاعبين.

ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

مرموش واحتفال مميز

عزز عمر مرموش تقدم الفراعنة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء، ليحتفل بطريقته المميزة بعدما قبل يده ثم أشار بيده كما لو كان يجري مكالمة هاتفية، في لقطة خطفت عدسات الكاميرات.

لحظات حاسمة على أرض الملعب

لم تخل المباراة من لحظات مثيرة، أبرزها تصدي محمد الشناوي لفرصة خطيرة كادت أن تمنح إثيوبيا هدفًا محققًا، ليؤكد الحارس المخضرم مجددًا أهميته في حماية عرين المنتخب.

أجواء من المزاح والمرح

على دكة البدلاء، ظهر الثنائي أحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش بصحبة مصطفى شوبير في لحظات من المزاح والمرح، تعكس الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب.

أما خارج الخطوط، فظهر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم في قمة الحماس والتفاعل مع مجريات اللقاء، وهو ما عكس رغبة قوية في قيادة الفراعنة نحو المونديال.

لمشاهدة ألبوم الصور اضغط هنا أو تنقّل بين الصور في الأعلى

 

منتخب مصر منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح استاد القاهرة عمر مرموش تصفيات كأس العالم 2026 مصر ضد إثيوبيا

