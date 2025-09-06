المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدافع بوركينا فاسو: أردنا أن نوجه رسالة لمنتخب مصر.. وهجومنا ضمن الأفضل بأفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:17 م 06/09/2025
تابسوبا

إدموند تابسوبا - مدافع بوركينا فاسو

وجه اللاعب إيدموند تابسوبا، مدافع بوركينا فاسو، رسالة تحذير لمنتخب مصر، قبل مباراتهما المرتقبة ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل.

ويتقدم منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.

تابسوبا يتحدث عن مباراة بوركينا فاسو ومصر

انتصر بوركينا فاسو خارج أرضه بسداسية نظيفة على جيبوتي، أمس الجمعة.

وقال تابسوبا الذي سجل هدفين ضمن سداسية بوركينا فاسو، رغم أنه يلعب في مركز قلب الدفاع: "منتخب بوركينا فاسو يملك خط هجوم من بين الأقوى في أفريقيا، وأثبتنا ذلك أمام جيبوتي".

وأضاف صاحب الـ26 عامًا في تصريحات نشرها موقع burkina24: "نحن متحمسون، وأردنا أيضًا أمام جيبوتي أن نوجه رسالة بأننا جاهزون لمواجهة منتخب مصر".

وأكمل المدافع الذي يرتدي قميص باير ليفركوزن الألماني، تصريحاته: "سعيد جدًا لأننا لم نستقبل أهدافًا، هذا يعني أن لدينا دفاعًا صلبًا أيضًا.. وفي الهجوم، سجلنا الكثير من الأهداف".

قبل أن يختتم: "سنتعامل مع المباراة المقبلة أمام منتخب مصر بجدية كبيرة".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو

