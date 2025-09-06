المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز على إثيوبيا.. ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:07 ص 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر يهزم إثيوبيا

قطع المنتخب المصري الأول لكرة القدم خطوة جديدة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على ضيفه الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

تقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، رافعًا رصيده إلى 61 هدفًا دوليًا، قبل أن يعزز عمر مرموش التقدم بهدف ثانٍ من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو (14 نقطة)، بينما تضم المجموعة أيضًا منتخبات سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

- الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة سيمنح الفراعنة بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال دون انتظار أي نتائج أخرى، بعدما يصل رصيدهم إلى 22 نقطة.

- التعادل مع بوركينا فاسو سيرفع رصيد مصر إلى 20 نقطة مقابل 15 لمنافسه المباشر، وحينها سيحتاج الفراعنة لنقطة فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، أو الفوز في واحدة منهما، لحسم الصدارة رسميًا.

- المواجهات المباشرة ستكون الفيصل حال تساوي أي فريقين في عدد النقاط بنهاية التصفيات.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح استاد القاهرة عمر مرموش تصفيات كأس العالم 2026 مصر ضد إثيوبيا

