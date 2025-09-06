قطع المنتخب المصري الأول لكرة القدم خطوة جديدة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على ضيفه الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

تقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، رافعًا رصيده إلى 61 هدفًا دوليًا، قبل أن يعزز عمر مرموش التقدم بهدف ثانٍ من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو (14 نقطة)، بينما تضم المجموعة أيضًا منتخبات سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

- الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة سيمنح الفراعنة بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال دون انتظار أي نتائج أخرى، بعدما يصل رصيدهم إلى 22 نقطة.

- التعادل مع بوركينا فاسو سيرفع رصيد مصر إلى 20 نقطة مقابل 15 لمنافسه المباشر، وحينها سيحتاج الفراعنة لنقطة فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، أو الفوز في واحدة منهما، لحسم الصدارة رسميًا.

- المواجهات المباشرة ستكون الفيصل حال تساوي أي فريقين في عدد النقاط بنهاية التصفيات.