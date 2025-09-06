تمنى هيرفي كوفي، حارس مرمى بوركينا فاسو، أن يحتفل رفقة زملائه اللاعبين أمام منتخب مصر بعد نهاية مباراتهما المرتقبة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، الثلاثاء المقبل.

ويتقدم منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.

حارس بوركينا فاسو يعلق على مواجهة منتخب مصر

حرس هيرفي كوفي مرمى بوركينا فاسو في مباراة الفوز (6-0) على جيبوتي، مساء أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال الحارس المحترف بين صفوف أنجيه الفرنسي في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا نملك الأفضلية على الورق أمام جيبوتي، لكن مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب لذا أريد تهنئة اللاعبين على بقائهم محترفين حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: "سنحاول أن نسجل هدفًا أمام منتخب مصر في أسرع وقت ممكن.. لقد مرت سنوات عديدة دون أن نلعب أمام جماهيرنا، وأتمنى حقًا أن يكون يوم 9 سبتمبر مناسبة كبيرة، وأتمنى أن ننجح في الفوز لنحتفل مع جماهيرنا".

قبل أن يختتم: "أود أن أشكر كل من ساهم في إعادة فتح ملعب 4 أغسطس، ووفر الإمكانيات اللازمة لكي نلعب على أرضنا أمام منتخب مصر".

يشار إلى أن هيرفي كوفي نفسه كان حارسًا لمنتخب بوركينا فاسو في مباراة الخسارة أمام مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، عندما تفوق عليه عصام الحضري في ركلات الترجيح، بعدما تصدى الأخير لركلته الحاسمة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم