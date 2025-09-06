المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حارس بوركينا فاسو: أتمنى أن نحتفل مع جماهيرنا أمام منتخب مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:30 م 06/09/2025
هيرفي كوفي

هيرفي كوفي - حارس مرمى بوركينا فاسو

تمنى هيرفي كوفي، حارس مرمى بوركينا فاسو، أن يحتفل رفقة زملائه اللاعبين أمام منتخب مصر بعد نهاية مباراتهما المرتقبة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، الثلاثاء المقبل.

ويتقدم منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.

حارس بوركينا فاسو يعلق على مواجهة منتخب مصر

حرس هيرفي كوفي مرمى بوركينا فاسو في مباراة الفوز (6-0) على جيبوتي، مساء أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال الحارس المحترف بين صفوف أنجيه الفرنسي في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا نملك الأفضلية على الورق أمام جيبوتي، لكن مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب لذا أريد تهنئة اللاعبين على بقائهم محترفين حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: "سنحاول أن نسجل هدفًا أمام منتخب مصر في أسرع وقت ممكن.. لقد مرت سنوات عديدة دون أن نلعب أمام جماهيرنا، وأتمنى حقًا أن يكون يوم 9 سبتمبر مناسبة كبيرة، وأتمنى أن ننجح في الفوز لنحتفل مع جماهيرنا".

قبل أن يختتم: "أود أن أشكر كل من ساهم في إعادة فتح ملعب 4 أغسطس، ووفر الإمكانيات اللازمة لكي نلعب على أرضنا أمام منتخب مصر".

يشار إلى أن هيرفي كوفي نفسه كان حارسًا لمنتخب بوركينا فاسو في مباراة الخسارة أمام مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، عندما تفوق عليه عصام الحضري في ركلات الترجيح، بعدما تصدى الأخير لركلته الحاسمة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

فرص تأهل مصر لكأس العالم

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو هيرفي كوفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522536/حارس-بوركينا-فاسو-أتمنى-أن-نحتفل-مع-جماهيرنا-أمام-منتخب-مصر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"حارس بوركينا فاسو: أتمنى أن نحتفل مع جماهيرنا أمام منتخب مصر", "alternativeHeadline":"حارس بوركينا: أتمنى أن نحتفل مع جماهيرنا أمام منتخب مصر", "description": "تمنى هيرفي كوفي، حارس مرمى بوركينا فاسو، أن يحتفل رفقة زملائه اللاعبين أمام منتخب مصر بعد نهاية مباراتهما المرتقبة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/gettyimages-1964972786-612x6122025_9_6_17_19.webp", "keywords": "هيرفي كوفي- بوركينا فاسو- منتخب مصر- تصفيات كأس العالم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522536/حارس-بوركينا-فاسو-أتمنى-أن-نحتفل-مع-جماهيرنا-أمام-منتخب-مصر", "articleBody": "تمنى هيرفي كوفي، حارس مرمى بوركينا فاسو، أن يحتفل رفقة زملائه اللاعبين أمام منتخب مصر بعد نهاية مباراتهما المرتقبة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، الثلاثاء المقبل.ويتقدم منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني تأهل فريق حسام حسن إلى كأس العالم 2026 رسميًا، حال تفوقه في المباراة المقبلة.حارس بوركينا فاسو يعلق على مواجهة منتخب مصرحرس هيرفي كوفي مرمى بوركينا فاسو في مباراة الفوز (6-0) على جيبوتي، مساء أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم.وقال الحارس المحترف بين صفوف أنجيه الفرنسي في تصريحات نشرها موقع burkina24: "كنا نملك الأفضلية على الورق أمام جيبوتي، لكن مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب لذا أريد تهنئة اللاعبين على بقائهم محترفين حتى الدقيقة الأخيرة".وأضاف صاحب الـ28 عامًا: "سنحاول أن نسجل هدفًا أمام منتخب مصر في أسرع وقت ممكن.. لقد مرت سنوات عديدة دون أن نلعب أمام جماهيرنا، وأتمنى حقًا أن يكون يوم 9 سبتمبر مناسبة كبيرة، وأتمنى أن ننجح في الفوز لنحتفل مع جماهيرنا".قبل أن يختتم: "أود أن أشكر كل من ساهم في إعادة فتح ملعب 4 أغسطس، ووفر الإمكانيات اللازمة لكي نلعب على أرضنا أمام منتخب مصر".يشار إلى أن هيرفي كوفي نفسه كان حارسًا لمنتخب بوركينا فاسو في مباراة الخسارة أمام مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2017، عندما تفوق عليه عصام الحضري في ركلات الترجيح، بعدما تصدى الأخير لركلته الحاسمة.ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالمفرص تأهل مصر لكأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/gettyimages-1964972786-612x6122025_9_6_17_19.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T17:30: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T17:31:23+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T17:30:00+03:00" }