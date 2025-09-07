يرفض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مواجهة منتخب البرازيل وديا قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود عرض من المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية مع مصر في شهر نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "منتخب مصر رفض مواجهة البرازيل وديا قبل أمم إفريقيا لأن حسام حسن يرغب في إقامة مباريات أمام منتخبات أفريقية".

وأضاف المصدر: "منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي وديا في شهر نوفمبر".

مجموعة مصر

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

مواجهة بوركينا

ويستعد منتخب مصر حاليا لمواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسبق وانتصر منتخب مصر على نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لتصفيات المونديال.

التأهل يقترب

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.