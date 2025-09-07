المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر لـ"يلا كورة": منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل وديا.. وحسام حسن يفضل الفرق الأفريقية

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:55 م 07/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يرفض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مواجهة منتخب البرازيل وديا قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود عرض من المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية مع مصر في شهر نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "منتخب مصر رفض مواجهة البرازيل وديا قبل أمم إفريقيا لأن حسام حسن يرغب في إقامة مباريات أمام منتخبات أفريقية".

وأضاف المصدر: "منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي وديا في شهر نوفمبر".

مجموعة مصر

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

مواجهة بوركينا

ويستعد منتخب مصر حاليا لمواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسبق وانتصر منتخب مصر على نظيره المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لتصفيات المونديال.

التأهل يقترب

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم كأس الأمم الأفريقية حسام حسن البرازيل مباراة ودية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
