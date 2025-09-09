المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد أزمة الألوان.. هل ينصف فيفا منتخب مصر قبل مباراة بوركينا؟ (لائحة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:06 م 08/09/2025
مباراة مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر وبوركينا فاسو الأخيرة في القاهرة

أثيرت أزمة خلال الاجتماع الفني قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

طاقم مباراة مصر وبوركينا فاسو

الاجتماع الفني الذي يسبق مباراة مصر وبوركينا فاسو، التي قد تكون حاسمة للغاية في بلوغ منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم 2026 رسميًا، وقبل جولتين على نهاية التصفيات، شهد اعتراضًا على لون شورت وجوارب مصر.

"تعارض ألوان".. أزمة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (صور)

وجه الاعتراض جاء على تعارض اللون الأسود، في طاقم حارس مرمى بوركينا فاسو، ولون شورت وجوارب منتخب مصر، وتتضح الصورة بشكل أكبر عبر التالي..

طالع من هنا أطقم اللاعبين والحراس في مباراة مصر وبوركينا فاسو أو تنقل بين الصور بالأعلى

لائحة فيفا في أزمة مبارة مصر وبوركينا فاسو

تكشف لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، المخصصة للمرحلة التمهيدية لبطولة كأس العالم 2026 (التصفيات)، القواعد التي تحكم جانب أطقم المنتخبات المشاركة، والتي تشير إلى صحة موقف منتخب مصر.

حيث إن المادة (6) في اللائحة، والتي تتعلق بجانب ألوان قمصان المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، تشير في البند رقم (2) إلى صحة موقف منتخب مصر، وتنص على الآتي:

- على كل فريق إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلونين مختلفين ومتباينين ​​(أحدهما داكن والآخر فاتح)، لملابس الفريق الأساسية والبديلة (القميص، والشورت، والجوارب)، بالإضافة إلى ذلك، على كل فريق اختيار ثلاثة ألوان متباينة لحراس المرمى.

- يجب أن تكون أطقم حراس المرمى الثلاثة هذه مختلفة ومتباينة بشكل واضح، وكذلك مختلفة ومتباينة بشكل كافٍ عن أطقم الفريق الأول والبديل، وتُرسل هذه المعلومات إلى الفيفا على نموذج ألوان الفريق، حيث يُسمح بارتداء هذه الألوان فقط في المباريات.

حكم مواجهة بوركينا فاسو.. مجهول لمنتخب مصر.. وثنائي لم يعرف الخسارة معه

وهنا يظهر موقف منتخب مصر (السليم) بأنه بالفعل يملك لونين (الأبيض والأسود) بالنسبة للجوارب والشورت، ونظرًا لارتداء منتخب بوركينا فاسو (صاحب الأرض) طاقمه الأساسي بالأبيض الكامل، اختار منتخبنا الوطني اللون البديل (الأسود).

فيما تشير المادة (6) أيضًا، لكن في البند رقم (4)، إلى الآتي: من حيث المبدأ، يجب على كل فريق ارتداء زي فريقه الأساسي كما هو مُعلن في نموذج ألوان الفريق، وإذا كان من شأن اختلاف ألوان الفريقين أن يُسبب لبسًا، يحق للفريق المضيف ارتداء زيّ فريقه الأساسي، ويحق للفريق الزائر استخدام زيّ فريقه البديل، أو عند الضرورة، مزيجًا من زيّ الفريق الأساسي والبديل.

الأمر نفسه بالنسبة للبند (4)، حيث يلعب منتخب مصر بالزي البديل في الشورت والجوارب، لتعارضه مع الطاقم الأساسي للمضيف بوركينا فاسو الذي يلعب بالأبيض الكامل.

إلا أنه وفقًا لهذه اللائحة، فإن كل منتخب يشارك في تصفيات كأس العالم 2026، قدم بالفعل 3 ألوان مختلفة لأطقم حراس المرمى، مقابل لونين فقط لأطقم اللاعبين، وبالتالي الحل هو تغيير لون حارس بوركينا فاسو، لوجود 3 ألوان مختلفة للأطقم وفقًا للائحة فيفا.

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

