المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

7 3
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات المونديال.. جنوب أفريقيا تعتزم الطعن ضد قرار خصم 3 نقاط

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:05 م 30/09/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا

يعتزم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، التقدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الذي حرم منتخب "بافانا بافانا" من 3 نقاط بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل.

يتعلق الأمر بمشاركة اللاعب تيبوهو موكوينا مع منتخب جنوب أفريقيا في الفوز 2-0 على ليسوتو بتصفيات كأس العالم 2026 في مارس الماضي، رغم عقوبة إيقافه لتراكم البطاقات.

وألغى فيفا، أمس الإثنين، نتيجة فوز منتخب جنوب أفريقيا 2-0 على ليسوتو، معلنا خسارته اللقاء 0-3 اعتباريا، مما أطاح به من صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وأكد اتحاد جنوب أفريقيا في بيان رسمي أنه "لم تسنح له فرصة تقديم حجج قانونية أمام قاضي فيفا الوحيد الذي أصدر هذا الحكم".

وذكر البيان: "بصفتنا اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا الحكم غير المسبوق"، معترفا بأنه ما كان ينبغي على تيبوهو موكوينا اللعب ضد ليسوتو بعد حصوله على إنذارين في مباراتين سابقتين، وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة.

وأضاف الاتحاد الجنوب أفريقي: "نعتذر للأمة عن هذا الخطأ الإداري، وسننظر في الخطوات التي سنتخذها في ختام مشوارنا في التصفيات".

وذكر الاتحاد الجنوب أفريقي أنه طلب أسبابا مكتوبة لشرح القرار، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم استئناف رسمي إلى فيفا خلال الأيام الـ10 المطلوبة من تاريخ استلام الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد جنوب أفريقيا بأنه يمكنه التقدم بطعن آخر أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

من المقرر أن تتزامن إجراءات الاستئناف مع مباراتي جنوب أفريقيا الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة للمونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا مع مضيفه منتخب زيمبابوي يوم 10 أكتوبر المقبل، قبل أن يستضيف منتخب رواندا بعدها بـ4 أيام في الجولتين التاسعة والعاشرة للمجموعة الثالثة.

وأصبحت بنين تتصدر ترتيب المجموعة الآن برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيها جنوب أفريقيا، المتساوية معها في ذات الرصيد، بينما تتأخر نيجيريا ورواندا، صاحبتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 3 نقاط، ولكل منهما مباراتان متبقيتان.

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة فقط لكأس العالم العام المقبل، الذي يقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، وربما يتأهل صاحب المركز الثاني في المجموعة للدور الثاني بالتصفيات الأفريقية، التي يشارك فيها أفضل 4 منتخبات حاصلين على الوصافة في المجموعات التسع بملحق التصفيات في نوفمبر المقبل.

وسيحدد هذا الدور ممثل القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، الذي يقام في مارس المقبل بأمريكا الشمالية.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم فيفا منتخب جنوب أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg