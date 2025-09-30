يعتزم اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، التقدم باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الذي حرم منتخب "بافانا بافانا" من 3 نقاط بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب إشراك لاعب غير مؤهل.

يتعلق الأمر بمشاركة اللاعب تيبوهو موكوينا مع منتخب جنوب أفريقيا في الفوز 2-0 على ليسوتو بتصفيات كأس العالم 2026 في مارس الماضي، رغم عقوبة إيقافه لتراكم البطاقات.

وألغى فيفا، أمس الإثنين، نتيجة فوز منتخب جنوب أفريقيا 2-0 على ليسوتو، معلنا خسارته اللقاء 0-3 اعتباريا، مما أطاح به من صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وأكد اتحاد جنوب أفريقيا في بيان رسمي أنه "لم تسنح له فرصة تقديم حجج قانونية أمام قاضي فيفا الوحيد الذي أصدر هذا الحكم".

وذكر البيان: "بصفتنا اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا الحكم غير المسبوق"، معترفا بأنه ما كان ينبغي على تيبوهو موكوينا اللعب ضد ليسوتو بعد حصوله على إنذارين في مباراتين سابقتين، وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة.

وأضاف الاتحاد الجنوب أفريقي: "نعتذر للأمة عن هذا الخطأ الإداري، وسننظر في الخطوات التي سنتخذها في ختام مشوارنا في التصفيات".

وذكر الاتحاد الجنوب أفريقي أنه طلب أسبابا مكتوبة لشرح القرار، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم استئناف رسمي إلى فيفا خلال الأيام الـ10 المطلوبة من تاريخ استلام الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد جنوب أفريقيا بأنه يمكنه التقدم بطعن آخر أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

من المقرر أن تتزامن إجراءات الاستئناف مع مباراتي جنوب أفريقيا الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة للمونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا مع مضيفه منتخب زيمبابوي يوم 10 أكتوبر المقبل، قبل أن يستضيف منتخب رواندا بعدها بـ4 أيام في الجولتين التاسعة والعاشرة للمجموعة الثالثة.

وأصبحت بنين تتصدر ترتيب المجموعة الآن برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيها جنوب أفريقيا، المتساوية معها في ذات الرصيد، بينما تتأخر نيجيريا ورواندا، صاحبتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 3 نقاط، ولكل منهما مباراتان متبقيتان.

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة فقط لكأس العالم العام المقبل، الذي يقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، وربما يتأهل صاحب المركز الثاني في المجموعة للدور الثاني بالتصفيات الأفريقية، التي يشارك فيها أفضل 4 منتخبات حاصلين على الوصافة في المجموعات التسع بملحق التصفيات في نوفمبر المقبل.

وسيحدد هذا الدور ممثل القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، الذي يقام في مارس المقبل بأمريكا الشمالية.

