محمد علي بن رمضان على رأس قائمة تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:05 م 02/10/2025
بن رمضان

محمد علي بن رمضان

يتواجد محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، في قائمة منتخب تونس، استعدادًا لمواجهة ساو تومي وناميبيا.

ويلعب منتخب تونس أمام ساو تومي وناميبيا في الجولة التاسعة والعاشرة، في تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة تونس

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين الفرحاتي.

خط الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - علاء غرام - يان فاليري - علي العبدي - مرتضى بن وناس - نادر الغندري- معتز النفاتي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري- فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - إسماعيل الغربي - إلياس سخيري.

خط الهجوم: نعيم السليتي - يوسف سنانا - حازم المستوري - فراس شواط - سيباستيان تونكتي - إلياس سعد - سيف الله لطيف.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام غينيا الاستوائية.

وكان محمد عي بن رمضان، قد سجل هدف تأهل تونس إلى كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية أمام غينيا الاستوائية.

 

مباراة تونس القادمة
الأهلي تصفيات كأس العالم تونس محمد علي بن رمضان كأس العالم 2026

