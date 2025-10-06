المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبو ريدة: أبعدت أولادي وأحفادي عن الكرة بسبب المجاملات.. وأفتخر برئاسة لجنة أمم أفريقيا بمصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:46 م 06/10/2025
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تواجده في رئاسة اللجنة الفنية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2006، في مصر.

رئاسة لجنة أمم أفريقيا

وقال أبو ريدة عبر صفحة الاتحاد المصري للإعلام"من الأمور التي أفتخر بها، أنني كنت رئيسًا للجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2006، لأنه جرى العرف أن يكون رئيس اللجنة هو الوزير المختص".

أضاف: "بينما في 2008، كان هناك تقبلًا في الشارع المصري، كي أتواجد في رئاسة اتحاد الكرة، لكنني رفضت الترشح أمام سمير زاهر، واتفقت معه وقتها، أن أترشح نائبًا في قائمته".

واصل: "أخي الأكبر -رحمة الله عليه- سعد أعتبره مثلي الأعلى، هو شخصية نادرة الوجود، خلال الفترة من 1967 حتى حرب 1973 كان قائدًا لكتيبة دبابات، وحصل على أكثر من وسام، عاصرت مع عائلتي أجواء الحرب لتواجد العديد من عائلتي وأقاربي في جهات عسكرية".

إبعاد الأولاد والأحفاد عن الكرة

أشار أبو ريدة: "أبعدت أولادي وأحفادي عن كرة القدم، لأنك تعرف المجاملات التي تحدث، ونجلي محمد كان يلعب كرة قدم في نادي الصيد، ثم سافر للتعليم بالخارج، وأحفادي الآن يلعبون كرة ماء وسباحة".

أوضح: "لا أتمنى أن يدخل نجلي ويُكمل مشواري على الإطلاق، أفضل أن يسير في طريقه كما هو".

اختتم تصريحاته: "أهدى مجلس إدارة كان في عام 96، كان عددنا حوالي 7 أفراد، وعامة أنا أتعايش مع أي مجلس، ولا أركز مع أي مشاكل، لا أستطيع قول إن هناك مجلسًا كان به أزمات معينة".

مباراة مصر القادمة
الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة هاني أبو ريدة

