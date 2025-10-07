انضم عدد كبير من نجوم ليفربول الإنجليزي إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وانطلقت فترة التوقف الدولي يوم 6 أكتوبر وستستمر حتى 14 من نفس الشهر.

وكشف ليفربول عن نجومه الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي وعلى رأسهم محمد صلاح الذي على أعتاب حسم التأهل لكأس العالم بشكل رسمي مع منتخب مصر.

طالع جدول ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

مباريات نجوم ليفربول في توقف أكتوبر:

محمد صلاح (مصر)

الأربعاء 8 أكتوبر.. جيبوتي ضد مصر

الأحد 12 أكتوبر.. مصر ضد غينيا بيساو

كونور برادلي (أيرلندا الشمالية)

الجمعة 10 أكتوبر.. أيرلندا الشمالية ضد سلوفاكيا

الإثنين 13 أكتوبر.. أيرلندا الشمالية ضد ألمانيا

هوجو إيكيتيكي، إبراهيما كوناتي (فرنسا)

الجمعة 10 أكتوبر.. فرنسا ضد أذربيجان

الإثنين 13 أكتوبر.. أيسلندا ضد فرنسا

للتعرف على جدول ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

جيريمي فريمبونج، كودي جاكبو، رايان جرافينبيرش، فيرجيل فان دايك (هولندا)

الخميس 9 أكتوبر.. مالطا ضد هولندا

الأحد 12 أكتوبر.. هولندا ضد فنلندا

ألكسندر إيزاك (السويد)

الجمعة 10 أكتوبر.. السويد ضد سويسرا

الإثنين 13 أكتوبر.. السويد ضد كوسوفو

ميلوس كيركيز، دومينيك سوبوسلاي (المجر)

السبت 11 أكتوبر.. المجر ضد أرمينيا

الثلاثاء 14 أكتوبر.. البرتغال ضد المجر

جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا)

السبت 11 أكتوبر.. إسبانيا ضد جورجيا

الثلاثاء 14 أكتوبر.. تركيا ضد جورجيا

آندي روبرتسون (اسكتلندا)

الخميس 9 أكتوبر.. اسكتلندا ضد اليونان

الأحد 12 أكتوبر.. اسكتلندا ضد بيلاروسيا

فلوريان فيرتز (ألمانيا)

الجمعة 10 أكتوبر.. ألمانيا ضد لوكسمبورج

الإثنين 13 أكتوبر.. أيرلندا الشمالية ضد ألمانيا

أليكسيس ماك أليستر (مباراتين وديتين مع الأرجنتين)

السبت 11 أكتوبر.. الأرجنتين ضد فنزويلا

الثلاثاء 14 أكتوبر.. الأرجنتين ضد بورتوريكو