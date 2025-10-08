المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب: الكل مستعد لمباراة جيبوتي.. وتفاجأت بالجماهير

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:01 م 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

كشف أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة مصر في المغرب، كواليس معسكر منتخبنا الوطني قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الشريف في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "بدأنا المعسكر يوم 5 أكتوبر الجاري وتدربنا في القاهرة مرتين قبل السفر إلى المغرب، وسنخوض التدريب الأخير اليوم".

وأضاف: "أطمئن جماهير مصر بأن المنتخب حالته جيدة للغاية والجميع مستعد لمباراة جيبوتي، ونتمنى أن تكون المباراة حاسمة ونعود متأهلين إلى كأس العالم".

وواصل رئيس بعثة منتخب مصر: "لا توجد مباراة سهلة في التصفيات والجميع لديه الدافع أن يقدم ما عليه لحسم التأهل".

وأنهى: "فوجئت بجماهير مصر بداية من لحظة وصولنا المطار، والجميع يسأل عن إمكانية الحضور وتذاكر اللقاء، الجميع لديه أمل لحسم التأهل".

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة جيبوتي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي ونهائي إلى المونديال دون النظر إلى نتائج المنتخبات المنافسة في نفس المجموعة.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر جيبوتي أحمد حلمي الشريف

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

