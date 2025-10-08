المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"التأهل هدف وطني".. رسائل أشرف صبحي للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:15 م 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مساندة جميع لاعبي منتخبنا الوطني قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشار المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن أشرف صبحي قام بزيارة ومؤازرة بعثة منتخب مصر في المغرب، وذلك قبل مواجهة منتخب جيبوتي.

وخلال الزيارة، نقل وزير الشباب والرياضة خلال لقاءه باللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، تحيات ودعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال أشرف صبحي للاعبين: "الجماهير المصرية تثق في قدرة المنتخب على الفوز أمام جيبوتي والتأهل لبطولة كأس العالم وأيضًا تقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي العريق".

وأضاف: "التأهل إلى كأس العالم يمثل هدفاً وطنياً يسعى الجميع لتحقيقه لإسعاد الشعب المصري".

وأنهى أشرف صبحي حديثه بإشادة بما لمسه من روح عالية وانضباط والتزام داخل معسكر المنتخب، موجهاً الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي على الجهود المبذولة في تهيئة الأجواء المثالية للاعبين قبل المباراة المهمة.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي أشرف صبحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg