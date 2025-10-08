حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مساندة جميع لاعبي منتخبنا الوطني قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشار المركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن أشرف صبحي قام بزيارة ومؤازرة بعثة منتخب مصر في المغرب، وذلك قبل مواجهة منتخب جيبوتي.

وخلال الزيارة، نقل وزير الشباب والرياضة خلال لقاءه باللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، تحيات ودعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال أشرف صبحي للاعبين: "الجماهير المصرية تثق في قدرة المنتخب على الفوز أمام جيبوتي والتأهل لبطولة كأس العالم وأيضًا تقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي العريق".

وأضاف: "التأهل إلى كأس العالم يمثل هدفاً وطنياً يسعى الجميع لتحقيقه لإسعاد الشعب المصري".

وأنهى أشرف صبحي حديثه بإشادة بما لمسه من روح عالية وانضباط والتزام داخل معسكر المنتخب، موجهاً الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي على الجهود المبذولة في تهيئة الأجواء المثالية للاعبين قبل المباراة المهمة.