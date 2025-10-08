المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

تصفيات كأس العالم.. تعادل أنجولا مع إيسواتيني.. وفوز الكاميرون على موريشيوس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:28 م 08/10/2025
الكاميرون

الكاميرون

شهدت الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، تعادل منتخب أنجولا مع إيسواتيني، بينما حقق منتخب الكاميرون الفوز على موريشيوس.

وتعادل منتخب أنجولا مع نظيره إيسواتيني بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخب أنجولا كلاً من جوناثان بواتو في الدقيقة 69، وبابيل أري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

بينما سجل أهداف منتخب إيسواتيني جاستيس فيجيريدو في الدقيقتين 48 و54 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، عند الدقيقة 81 من عمر اللقاء كبديل.

وأصبح رصيد أنجولا 11 نقطة في المركز الرابع، بينما احتل منتخب إيسواتيني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة آخرى في المجموعة ذاتها، حقق منتخب الكاميرون الفوز على موريشيوس بنتيجة (2-0)، في الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخب الكاميرون كلاً من مومي نجامالو في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وبريان مبيومو في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.

واحتل منتخب الكاميرون وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما احتل موريشيوس المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

مباراة الكاميرون القادمة
الكاميرون أنجولا تصفيات كأس العالم 2026 موريشيوس إيسواتيني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي: ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

تفاصيل المباراة
