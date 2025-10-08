شهدت الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، تعادل منتخب أنجولا مع إيسواتيني، بينما حقق منتخب الكاميرون الفوز على موريشيوس.

وتعادل منتخب أنجولا مع نظيره إيسواتيني بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخب أنجولا كلاً من جوناثان بواتو في الدقيقة 69، وبابيل أري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

بينما سجل أهداف منتخب إيسواتيني جاستيس فيجيريدو في الدقيقتين 48 و54 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، عند الدقيقة 81 من عمر اللقاء كبديل.

وأصبح رصيد أنجولا 11 نقطة في المركز الرابع، بينما احتل منتخب إيسواتيني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة آخرى في المجموعة ذاتها، حقق منتخب الكاميرون الفوز على موريشيوس بنتيجة (2-0)، في الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخب الكاميرون كلاً من مومي نجامالو في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وبريان مبيومو في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة.

واحتل منتخب الكاميرون وصافة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما احتل موريشيوس المركز الخامس برصيد 5 نقاط.