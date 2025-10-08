المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

من صلاح لمصطفى محمد.. هدف ملغي لمنتخب مصر أمام جيبوتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:13 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

ألغى حكم مباراة منتخب مصر مع جيبوتي أول هدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء المقام في المغرب.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقي المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة السادسة من زمن المباراة استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى مصطفى محمد الذي بدوره سجلها في الشباك، لكن ألغي الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال، علمًا أن هناك جولة أخيرة في التصفيات ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويدخل منتخب مصر مباراة جيبوتي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وتقرر خروج الحارس عبد العزيز البلعوطي من قائمة مباراة مصر ضد جيبوتي.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي صلاح مصطفى محمد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
جيبوتي

جيبوتي

0 2
مصر

مصر

61

تبديل لصالح منتخب مصر.. دخول مصطفى شوبير وخروج محمد الشناوي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
