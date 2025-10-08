ألغى حكم مباراة منتخب مصر مع جيبوتي أول هدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء المقام في المغرب.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقي المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة السادسة من زمن المباراة استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى مصطفى محمد الذي بدوره سجلها في الشباك، لكن ألغي الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال، علمًا أن هناك جولة أخيرة في التصفيات ستقام ضد غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويدخل منتخب مصر مباراة جيبوتي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

وتقرر خروج الحارس عبد العزيز البلعوطي من قائمة مباراة مصر ضد جيبوتي.